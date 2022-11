A final do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia aconteceu na Praia de Icaraí. - Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

A final do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia aconteceu na Praia de Icaraí.Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 21/11/2022 09:22

A cidade de Niterói foi palco de dois grandes eventos esportivos neste fim de semana (19 e 20): a final do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que aconteceu na Praia de Icaraí; e a turnê BB Imagine Skate Tour, realizada no Skatepark, em São Francisco.

Considerada um berço de atletas famosos e reconhecidos mundialmente, o prefeito de Niterói, Axel Grael, prestigiou a competição de vôlei de praia e lembrou a tradição da cidade nos esportes de uma forma geral.





“Niterói tem muita vocação e tradição no esporte. Temos grandes atletas, em várias modalidades, e todo evento que fazemos aqui temos um bom apoio do público. Niterói vive o esporte e nada mais justo do que apoiarmos sempre esse tipo de evento”, explicou o prefeito.







Depois de mais de 200 dias, 11 cidades e centenas de partidas, a 15ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia chegou ao seu momento decisivo neste domingo (20). A competição terminou com o tricampeonato da dupla André e George e com Vitor Felipe e Renato em segundo lugar e Evandro e Vinícius na terceira posição. Na competição feminina, o ouro foi para a dupla Taiana e Hegê. Tainá e Victória ficaram em segundo lugar e o bronze foi para a dupla Thainara e Aline.







Skate em São Francisco - O skatista Bob Burnquist realizou a turnê BB Imagine Skate Tour, no Skatepark de São Francisco. O projeto em formato de festival itinerante propõe uma imersão na cultura skate ao conectar arte, educação e diversão em torno de uma van que deverá percorrer várias partes do país. Durante três dias, a turnê trouxe competições livres de skate e ofereceu o Game Box Banco do Brasil, um espaço gratuito para gamers, grafitti e outras obras.







Próximo evento - No próximo domingo (27), outro grande evento do esporte chegará a Niterói. Desta vez, a Praia de Icaraí será sede de um “mano a mano”, com as melhores jogadoras de futebol do Brasil, como Marta, Cristiane e Jaqueline.