Os atletas conquistaram cinco medalhas no evento. - Ascom PMN

Publicado 19/11/2022 10:40

Atletas niteroienses se destacaram durante o maior campeonato de Jiu-jitsu do Mundo, o World Pro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, disputado nesta semana. Cinco estudantes de escolas municipais participaram da competição, levando o nome da cidade como embaixadores do turismo. Eles fazem parte do projeto de inclusão social do Instituto Árvore de Bons Frutos e contaram com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) e Secretária Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

Os atletas conquistaram cinco medalhas no evento. Os destaques foram Laura Borges, 11 anos, e Laura Sofia, 10 anos, que conquistaram medalhas de ouro após lutas duríssimas. O pódio ainda teve a presença de Levy Nascimento, 14 anos, que conquistou uma medalha de prata; e Rafaela Pontes, 14 anos, e Lucas Brasil, também de 14 anos, que conquistaram medalhas de bronze.

Além de se consagrarem medalhistas, os atletas também foram destaques como Jovens Embaixadores de Turismo mostrando as belezas de Niterói.

"As belezas e destaques de nossa cidade foram mostradas aos participantes do evento. A bandeira de Niterói brilhou no pódio e durante todo o evento através dos nossos Atletas embaixadores de Turismo que trouxeram grande destaque para nossa linda Niterói. Estamos orgulhosos e felizes por isso", afirmou o presidente da Neltur, Paulo Novaes.

O idealizador do instituto Árvore de Bons Frutos, Cleber Borges, ressalta a importância da parceria com a Prefeitura.

"No Instituto temos atletas com alto potencial, jovens e crianças de comunidades carentes, da rede pública de Niterói que foram para o outro lado do mundo e provaram que são capazes, voltando com uma bagagem cultural e rompendo com a barreira do impossível. Quando lançamos esse desafio, a Neltur e a Secretaria de Esportes de Niterói abraçaram com a gente este nobre compromisso social de gerar oportunidade aos atletas”, destacou Cleber.

