De acordo com o mapa, as barreiras são as interdições, as setas azuis os desvios dos veículos sem faixa reversível na Avenida Roberto Silveira e a seta vermelha o desvio dos veículos com faixa reversível na mesma avenida, das 16h às 21h. Divulgação

Publicado 19/11/2022 10:27

A Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) informou, na última sexta-feira (18), a interdição total da Rua Castilho França, em razão da construção da nova praça na Rua Mem de Sá, em Icaraí. A NitTrans disse que o trânsito, no trecho compreendido entre a Avenida Roberto Silveira e a Rua Mem de Sá entre, sofrerá alterações de uma semana a partir da próxima segunda-feira (21/11).

A obra tem como objetivo facilitar a circulação dos motoristas que trafegam por Icaraí, melhorando o acesso às ruas Miguel de Frias e Fagundes Varela.



Durante o período de interdição, o motorista que desejar acessar a Rua Mem de Sá a partir da Rua Dr. Paulo César, na altura do cruzamento com a Avenida Roberto Silveira, deverá acessar a faixa da esquerda da Roberto Silveira e em seguida virar à esquerda na Rua Miguel de Frias, retornando para a Rua Mem de Sá.



A partir das 16h até às 21h dos dias úteis, devido à operação da faixa reversível montada na Avenida Roberto Silveira, os motoristas vindos da Rua Dr. Paulo César deverão seguir em direção à Avenida Marquês do Paraná, acessar a Avenida Ernani do Amaral Peixoto e em seguida a Rua Dr. Celestino, retornando para a pista sentido Icaraí da Marquês do Paraná, e assim entrar na Rua Miguel de Frias, retornando para a Rua Mem de Sá.



Os motoristas que estiverem na Rua Dr. Paulo César, na altura da Rua Mario Alves, poderão acessar a Mário Alves à sua esquerda e em seguida virar à direita Rua General Pereira da Silva, seguindo até a Rua Mem de Sá.



Já os motoristas que estiverem na Rua Dr. Paulo César ou na Rua Santos Dumont, na altura da Praça dos Escoteiros, poderão acessar a Rua General Pereira da Silva e seguir até a Rua Mem de Sá.