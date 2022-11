Os atletas inscritos na tradicional competição contam com a opção de fazerem os percursos de 8km ou 12 km. - Divulgação Smel

Publicado 19/11/2022 10:07

A praia de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, recebe desde as 7h deste sábado (19), a oitava edição do Super Paddle, Campeonato Niteroiense de Canoa Havaiana. Os atletas inscritos na tradicional competição tem a opção de fazerem os percursos de 8km ou 12 km. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel).

Os atletas tem a opção de competir nas categorias, V1 open 40+ masculina e feminina; OC1 open, estreantes e master 40+, 50+ Masculina e feminina; OC2 open – Masculina, Feminina, Mista; OC6 Master 40+ Feminina, Mista; OC6 Master 40+ Masculina, Feminina, Mista; OC6 Master 50+ Masculina, Feminina, Mista; OC6 Estreantes, OC6 Master 60+ Masculina, Feminina, Mista; OC6 – Open -Masculina, Feminina, Mista e V3 e Open Masculina e Feminina.

A competição conta com premiações em medalhas e dinheiro, além de show da banda Bicho Solto para fechar com chave de ouro o evento e será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube @portaldoesporteaovivo.