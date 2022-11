A pesquisa ficará disponível até a próxima segunda-feira (21) no Portal de Serviços de Niterói (servicos.niteroi.rj.gov.br). - Divulgação

Publicado 18/11/2022 08:03

A Prefeitura de Niterói lançou um questionário para ouvir a população sobre como a tecnologia, processos e serviços digitais podem melhorar a vida dos moradores do município. A iniciativa faz parte da Estratégia de Governo Digital (EGD) que vem sendo elaborada pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), com o apoio dos demais órgãos e entidades do município.

A Estratégia de Governo Digital tem como objetivo aprimorar o acesso da população aos serviços oferecidos em Niterói, para garantir economicidade nos gastos públicos, desburocratização de processos, além de ampliar a transparência.



O subsecretário de Modernização da Gestão da Seplag, Enzo Mayer Tessarolo, disse que Niterói já avançou muito com o lançamento do Portal de Serviços, a implementação do Processo Eletrônico e a integração de sistemas. "Agora, com a Estratégia de Governo Digital, vamos direcionar os avanços tecnológicos para alcançarmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU", afirma o subsecretário.

Segundo ele, a Prefeitura entende a transformação digital dentro de uma estratégia maior de modernização da gestão pública e de construção de uma cidade mais humana, inteligente e sustentável. "Essa é a visão de futuro que construímos com a participação de todas as equipes municipais. A consulta busca entender se estamos no caminho certo junto à sociedade”, explicou Tessarolo.



O questionário é uma das últimas etapas antes do lançamento da Estratégia de Governo Digital. Equipes da Subsecretaria de Modernização da Seplag entrevistaram a cúpula do governo, fizeram quatro oficinas com mais de 100 servidores municipais para mapear desafios e objetivos a serem alcançados em Niterói, e buscaram especialistas no tema para trocar informações e experiências. Após a consulta, será lançado o decreto que regulamenta a EGD.



“A pesquisa busca obter da população a priorização de desafios e diretrizes já mapeados para a cidade. Nossa expectativa é ter um material que ajudará a direcionar nossos esforços para o que a população entende como relevante. Queremos alinhar as expectativas do cidadão com o que estamos construindo, para que todas e todos possam ter a oportunidade de contribuir com o futuro da cidade”, finalizou Camila Moreira, gestora de Governança e Planejamento de Tecnologia da Informação e Comunicação da Seplag.



O Portal de Serviços disponibiliza informações sobre aproximadamente 300 serviços oferecidos na cidade, sendo 36 totalmente digitais. Somente neste ano, já foram registrados 300 mil acessos ao site (servicos.niteroi.rj.gov.br).



Processo Eletrônico - A Prefeitura de Niterói iniciou mais uma expansão do Processo Eletrônico. Agora, os novos processos de aquisição de Tecnologia da Informação (TIC) de todos os órgãos municipais vão começar a tramitar, obrigatoriamente, em meio digital. Ao todo, são 12 tipos processuais tramitando eletronicamente por meio do e-CIGA, que já somam 6 mil processos administrativos digitais, o que gera uma economia de 3 toneladas de papel.