A Sala Nelson Pereira dos Santos, no bairro de São Domingos, recebe o encontro dos centros especializados em reabilitação de Niterói. - Divulgação

A Sala Nelson Pereira dos Santos, no bairro de São Domingos, recebe o encontro dos centros especializados em reabilitação de Niterói.Divulgação

Publicado 17/11/2022 08:55 | Atualizado 17/11/2022 08:55

O movimento anticapacitista, embora ainda pouco difundido no país, cresce e será tema de conversa que as instituições, que são centros especializados em reabilitação em Niterói, promovem nesta quinta-feira, dia 17, na Sala Nelson Pereira dos Santos, no bairro de São Domingos.

O encontro, que vai durar todo o dia e é totalmente gratuito, será aberto às 9 horas com a presença de representantes das instituições, autoridades e especialistas na área da reabilitação e seguirá com mesas de debates, exibição de filmes e palestras sobre reabilitação, inclusão e capacitismo.



A primeira mesa de debates será aberta às 9h30min., com o tema Políticas Públicas e Movimento Anticapacitismo. Estarão no debate a psicóloga Camila Araujo Alves, o apresentador de TV Heveraldo Alves Ferreira, a intéprete de Libras, Tathiana Targine e o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB/RJ, Geraldo Nogueira. Participam ainda dos debates, Lucas Diniz, usuários dos serviços da AFR (Associação Fluminense de Reabilitação) e Douglas Damas Pereira, autodefensor da Pestalozzi de Niterói. A mediação será da coordenadora de educação especial da secretaria de educação de Niterói, Luciene de Oliveira Jesus Souza.



Os debates seguem durante a tarde, com a exibição de três curtas-metragens sobre temas ligados à pessoa com deficiência seguido de debate. A mediação será da professora Lucilia Machado, mestra em Diversidade e Inclusão e representante da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência e participam do debate Maudeth Py Braga,e Marcia Oliveira Moraes, do Departamento de Psicologia da UFF; Magda de Souza Chagas, do Departamento de Saúde e Sociedade da UFF, Georgea Rodrigues da Inclusive Acessibilidade e Sheila Rocha Silva e Ruth Pereira do Nascimento da Associação Fluminense de Reabilitação.





Organizado pela Associação Fluminense de Reabilitação, Associação Fluminense de Amparo aos Cegos e pela Associação Pestalozzi de Niterói, o Colóquio está em sua oitava edição e faz parte do compromisso de discutir temas ligados a área de reabilitação e capacitar as equipes que compõem em Niterói, a rede de centros especializados em reabilitação do Ministério da Saúde, composta pelas três instituições anfitriãs do encontro.



Veja a programação completa em www.coloquiocerniteroi.com.