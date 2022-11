A exposição tem como foco a geometria urbana de Niterói. - Divulgação - Foto: Morena Allemand

Publicado 16/11/2022 11:05

A cidade de Niterói completará 449 anos na terça-feira (22/11), mas já recebe presente da fotógrafa Morena Allemand que homenageia o município na exposição “Breve Infinito”, lançada na Sala José Cândido de Carvalho, no Ingá, na Zona Sul da cidade.

Com curadoria de Desirèe Monjardim, que também é gravadora e pintora, a exposição tem como foco a geometria urbana da cidade, presença marcante nas captações da fotógrafa e explícita em suas fotos reveladas e expostas em preto e branco — que por vezes trazem à tona o contraste do vermelho.



Nos quadros, é explícito o foco peculiar em gente, forma e mundo, e o olhar atento às paisagens marcadas por geometria e gradientes, inspiradas em grandes artistas como Alan Schaller, Elliott Erwitt e Cartier Bresson.

“Gosto do elemento da pessoa, de colocar gente nas minhas fotos. Isso dá vida, movimento e sentido ao trabalho. O preto e branco é minha paixão, e a curadoria da Desirèe foi muito diferente, trazendo pontos de vermelho e valorizando ainda mais o trabalho. Estou muito feliz com esse convite”, declara Morena Allemand.

Morena iniciou sua caminhada na fotografia no final dos anos 90, com cliques despretensiosos feitos de maneira analógica. Logo depois começou a captar cenas inusitadas do dia a dia das pessoas, assim como objetos que também fazem parte da lida diária, até que seu olhar foi ganhando outras dimensões, aventurando-se em captações aéreas de paisagens e de cenas cotidianas. Algumas décadas depois, as linhas, a arquitetura e a geografia urbana viraram uma paixão.