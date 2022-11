O anúncio do nome de Rodrigo Neves na equipe de transição do governo Lula, foi feito pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. - Reprodução

O anúncio do nome de Rodrigo Neves na equipe de transição do governo Lula, foi feito pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin.Reprodução

Publicado 15/11/2022 08:13 | Atualizado 15/11/2022 08:15

O anúncio dos novos nomes da equipe de transição do governo Lula, feito pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, nesta segunda-feira, dia 14, inclui o nome do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), candidato a governador do Rio de Janeiro em 2022, para participar do grupo de trabalho Cidades e Habitação.





Multi premiado por sua gestão à frente da Prefeitura de Niterói, Rodrigo Neves terá entre os desafios do seu grupo de trabalho a resiliência diante das mudanças climáticas e a universalização do saneamento básico, temas em que Niterói se destaca.



"Agradeço a confiança para a tarefa e também o reconhecimento do PDT. Será um prazer trabalhar nesses dias com intelectuais, urbanistas, gestores e lideranças politicas tão qualificadas e representativas, que integram este grupo de trabalho", comentou Rodrigo Neves após o anúncio.