O documentário vai debater sobre as mulheres de Fernando de Noronha, que desde 2004, são forçadas a se afastar de casa para terem seus bebês. - Divulgação

Publicado 14/11/2022 16:18

O Cine Ceam, que é realizado através de uma parceria entre órgão que defendem as mulheres, vai exibir, neste mês de novembro, o documentário “Proibido Nascer no Paraíso” (2021, 78 min), de Joana Nin, já na próxima quarta-feira (16), às 14h, com entrada gratuita e classificação livre. Após a exibição haverá bate-papo.



Desde 2004, mulheres de Fernando de Noronha são forçadas a se afastar de casa para terem seus bebês, já que o único hospital local não está preparado para realizar partos. Aquelas que se recusam, são coagidas a sair.

Nem mesmo as nativas podem optar por ficar. A proibição coincide com a explosão do turismo na ilha e gera conflito entre empresários e aqueles que têm direito à terra. O documentário acompanha a saga de três gestantes de famílias tradicionais, da gravidez até o parto.



O Cine Ceam é uma parceria entre o Centro Especializado em Atendimento à Mulher (Ceam), a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), o Núcleo de Cinema e Educação/ Núcleo de Cineclubes de Niterói (NuCiNi)/ Coordenação de Educação e Cultura (Cecult)/ Subsecretaria de Projetos Educacionais Transversais (SSPET)/ Secretaria Municipal de Educação (SME).



O Ceam fica na Rua Cônsul Francisco Cruz, 49, Centro, Niterói (próximo à Rua São João).