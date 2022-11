O bazar tem como objetivo arrecadar fundos para o Projeto Grael. - Divulgação

O bazar tem como objetivo arrecadar fundos para o Projeto Grael.Divulgação

Publicado 14/11/2022 16:28 | Atualizado 14/11/2022 16:30

O Projeto Grael vai realizar no sábado (19) e no domingo (20/11) a segunda edição da Feira Social Maré Boa, em sua sede, no bairro de Jurujuba, das 9h às 19h.

Cerca de 40 expositores niteroienses vão oferecer diversas opções de produtos gastronômicos, acessórios, roupas, artesanatos, entre outros artigos, com preços atrativos.

O evento também contará com oficinas de brinquedo, atrações musicais e a chegada do Papai Noel pelo mar, iniciando a celebração natalina. A entrada é gratuita.



O bazar tem como objetivo arrecadar fundos para o Projeto Grael, instituição social de iniciação esportiva por meio da vela, que durante 24 anos já atendeu mais de 19 mil jovens.



Projeto Grael fica na Avenida Carlos Ermelindo Marins, 494, em Jurujuba, Niterói.