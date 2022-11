O espetáculo de Fernando Rosa faz parte da programação do evento "Aniversário de Niterói – 449 Anos". - Divulgação - Foto: Marcos Hermes

O espetáculo de Fernando Rosa faz parte da programação do evento "Aniversário de Niterói – 449 Anos".Divulgação - Foto: Marcos Hermes

Publicado 16/11/2022 10:15

O instrumentista Fernando Rosa vai fazer nesta sexta-feira (18/11), às 20h, uma única apresentação do seu show: "Alive", na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural, em São Domingo, Zona Sul de Niterói. O espetáculo faz parte da programação do evento “Aniversário de Niterói – 449 Anos”.

Um dos mais importantes e influentes instrumentistas do país e do mundo, Fernando Rosa desenvolveu ao longo de sua carreira de décadas um estilo único, que deu um novo protagonismo ao baixo e lhe impulsionou naturalmente a posição de front man nas apresentações que faz.

O primeiro músico brasileiro a entrar no rol de artistas da Ernie Ball Music Man e dono de um Jazz Bass feito exclusivamente para ele por um dos melhores luthiers da Fender, o talento de Fernando Rosa é amplamente reconhecido tanto por experts quanto pelo público geral.

Seus mais de 450 mil seguidores no Instagram, entre os quais você encontra Slash, Lenny Kravitz, Adam Levine e muitos outros, são a prova definitiva de que seu groove é inigualável! Seu novo show ALIVE leva aos palcos releituras de clássicos da Funk e Disco Music, enquanto Fernando Rosa leva o público numa jornada visual e sonora, com duetos virtuais com grandes estrelas da música internacional através de décadas de trilhas dançantes.



A retirada de até 2 ingressos por pessoa na bilheteria do teatro será no dia da programação, a partir das 16h30; haverá recebimento de 1kg de alimento não perecível em prol do projeto Niterói Solidária, realizado pela Prefeitura de Niterói.

A Sala Nelson Pereira dos Santos fica localizada na Av. Visconde do Rio Branco 880, São Domingos, Niterói.