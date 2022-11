A Prefeitura de Niterói definiu os horários de expediente dos órgãos municipais durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar. - Divulgação

Publicado 17/11/2022 08:23

A Prefeitura de Niterói divulgou, na quinta-feira (10), um decreto que define os horários de expediente dos órgãos municipais durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar.

Os serviços essenciais terão funcionamento normal das atividades, sem prejuízo de atendimento ao cidadão.





Na primeira fase da Copa, os jogos acontecem na parte da tarde. Na quinta-feira (24), dia do primeiro jogo do Brasil, o expediente terá início às 8h e se encerra às 12h. Na segunda-feira (28), o horário de funcionamento será das 8h até 11h.

O último jogo da primeira fase acontece na sexta-feira, dia 2 de dezembro, e o expediente será finalizado às 12h, também com início às 8h.