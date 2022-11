Músico apresentará composições inéditas, além de sucessos da Itiberê Orquestra Família. - Divulgação - Foto: Carla Alves

Publicado 17/11/2022 10:41 | Atualizado 17/11/2022 10:42

Os niteroienses que aguardam show do premiado músico Itiberê Zwarg vão poder se programar para uma apresentação do artista já agendada para o dia 15 de janeiro de 2023, no Teatro da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. Mas, bem antes disso, a galera pode acompanhar nesta sexta-feira (18), às 21h, na Areninha Carioca Hermeto Pascoal, em Bangu, Zona Norte do Rio, a primeira de quatro apresentações do show “Reencontro: Itiberê Zwarg Quarteto”.

Ainda no dia 23 de novembro, às 15h15min, o músico estará no Colégio Estadual Prof. Clóvis Monteiro, em Higienópolis e a programação se estende também para 2023 e inclui o Centro da Música Carioca Artur da Távola, na Tijuca, em 26 de janeiro, às 19h.

Itiberê é músico, compositor e arranjador. No início dos anos 2000, concebeu a "Itiberê Orquestra Família”, um projeto premiadíssimo, que lançou e apresentou mais de 30 músicos que hoje são referências no mercado musical no Brasil e no mundo, formando toda uma geração de instrumentistas.



Com uma carreira de mais de 50 anos, Itiberê Zwarg apresenta o trabalho "Reencontro" em formato quarteto, difundindo o conceito da Música Universal cunhado por Hermeto Pascoal, a quem acompanha na estrada e de quem se considera discípulo há mais de 40 anos.



"A escolha do quarteto é uma novidade, uma vez que os últimos trabalhos do músico têm adotado como característica marcante conjuntos com grandes formações. Itiberê inova agora em um universo minimalista, mas não menos instigante, sempre contando com a criatividade na concepção dos arranjos e muito espaço para improvisos, que já são traços fundamentais dos seus espetáculos", afirma a produção no texto.



Segundo Itiberê, o público pode esperar um repertório muito emocionante, que mescla inéditas e consagradas músicas universais.

"Acompanhado pelos filhos Ajurinã e Mariana Zwarg, e pelo “jovem prodígio” Raphael dos Santos, vou apresentar músicas inéditas, além de composições marcantes da Itiberê Orquestra Família, Itiberê Orquestra Família do Japão, França e Itiberê Zwarg Grupo", disse o músico.



Este projeto conta com a assessoria de produção do Realize Cultura e com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio do Edital Retomada Cultural RJ2.



Confira na íntegra a programação das apresentações:

Show Reencontro: Itiberê Zwarg Quarteto

18 de novembro de 2022, 21h

Areninha Carioca Hermeto Pascoal

Praça Primeiro de Maio, s/n - Bangu, Rio de Janeiro - RJ

Entrada Franca

Classificação etária: 10 anos.



23 de novembro de 2022, 15h15

Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro

R. César Marques, 10 - Higienópolis, Rio de Janeiro - RJ

Entrada Franca

Classificação etária: 10 anos.



15 de janeiro de 2023, 20h

Teatro da UFF

R. Miguel de Frias, 9 - Icaraí, Niterói - RJ

Ingressos: R$ 20 inteira e R$ 10 meia

Classificação etária: 10 anos.



26 de janeiro de 2023, 19h

Centro da Música Carioca Artur da Távola

Rua Conde de Bonfim, 824 - Tijuca, Rio de Janeiro - RJ

Ingressos: R$ 20 inteira e R$ 10 meia

Classificação etária: 10 anos.