Amadores ou profissionais, a corrida já se tornou a 2ª modalidade esportiva mais praticada no Brasil.Divulgação

Publicado 17/11/2022 09:10

As ruas do bairro Pendotiba, em Niterói serão palco, no domingo (20), da prova de meia maratona mais antiga e radical da cidade: a Off Road Run, que chega na sua 10° edição. A largada e chegada acontecerão no Clube Total Tênis, que fica na antiga rua das árvores, Vila Progresso.

O trajeto incluirá paisagens em Muriqui, e localidades que farão com que os participantes possam aliar o lazer, ao bem estar e ao mesmo tempo entrar em contato direto com a natureza.





A prova tem ainda um motivo especial, a celebração dos 450 anos de Niterói. O evento, que entrou para o calendário esportivo do município, conta com o apoio da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói (SMEL).





“Amadores ou profissionais, a corrida já se tornou a 2ª modalidade esportiva mais praticada no Brasil. Tem uma característica agregadora, porque a corrida socializa as pessoas, não apenas em torno da busca de saúde diária, mas também forma poderosos networks, liga-se ao turismo, à ecologia, e muito mais. Niterói já possui seu legado próprio de atletas olímpicos, medalhistas em diversas modalidades”, observou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rubens Goulart.







O percurso inclui opções de distâncias para os adultos e crianças, proporcionando aos participantes o contato direto com a natureza, lazer, saúde e bem-estar. A largada, que será a partir das 7h30, terá as opções de percurso de 21km, 10km e Kids, que vai dos 3 aos 14 anos de idade. As inscrições ainda estão abertas pelo site dos organizadores (www.nit2sports.com.br).







“Não fizemos o circuito durante a fase crítica da pandemia e agora voltamos mais radicais e garantindo também a segurança dos atletas, que terão a chance de se desafiar cada vez mais e ao mesmo tempo aproveitar o domingo em família de uma forma diferente”, diz Cristiano Marcelino, diretor da Nit Sports e coordenador do evento.