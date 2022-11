A cantora, compositora, atriz e diretora Sandra Perâ faz show baseado em seu álbum homônimo, dedicado à obra do compositor cearence Antonio Carlos Belchior. - Divulgação - Departamento de Imprensa SMC/FAN

A cantora, compositora, atriz e diretora Sandra Perâ faz show baseado em seu álbum homônimo, dedicado à obra do compositor cearence Antonio Carlos Belchior.Divulgação - Departamento de Imprensa SMC/FAN

Publicado 21/11/2022 10:15

A Sala Nelson Pereira dos Santos vai receber, no próximo sábado (26/11), às 20h, o show “Sandra Pêra em Belchior”. Esse é o novo projeto da cantora, compositora, atriz e diretora baseado em seu álbum homônimo, dedicado à obra do compositor cearence Antonio Carlos Belchior. Os ingresso custam: R$60,00 (inteira) e R$30,00 (meia).



Na apresentação, Sandra, que estará acompanhada pelos músicos, Lourival Franco (teclado), Pedro Peres (baixo), Flavio Santos (bateria) e Mimi Lessa (guitarra) cerze com leveza e boa prosa algumas densas canções, como se apresentasse um roteiro de dramaturgia, bem ao estilo do cancioneiro do compositor. O encadeamento do show, com cerca de 17 obras, passeia pelo repertório do álbum com dramaticidade sob medida, como é comum às (grandes) atrizes.



Da obra de Belchior, de quem foi amiga pessoal, ela pinçou clássicos como “Paralelas”, “Medo de avião”,“Todo Sujo de Batom”, “A palo seco”, “Velha roupa colorida”, “Mucuripe”, “Galos, noites e quintais” e a canção “Sujeito de Sorte”, que traz o potente e reverberado verso “Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro”, de autoria do repentista paraibano Zé Limeira, absorvido na canção de Belchior.



O repertório foi concebido com a presença de outros compositores clássicos da música brasileira, tal qual Gonzaguinha (Eu apenas queria que você soubesse), Fernando Lobo (Chuvas de verão), Dominguinhos, em rara parceria com Djavan (Retratos da Vida) e também composições recentes de Marisa Monte (Não vá embora), Moska (Somente Nela), além de uma canção autoral em parceria com Guilherme Lamounier (Se pode criar).



“Sandra Pêra em Belchior” é o segundo álbum solo da artista, que volta aos discos neste formato após um hiato de 38 anos sem gravar. Dos palcos, no entanto, ela jamais se afastou desde os anos 1970, quando se tornou nacionalmente conhecida como integrante do grupo “As Frenéticas”. Seguiu fazendo espetáculos teatrais, além de televisão e cinema.