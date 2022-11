O radar identifica e rastreia tempestades à distância. - Divulgação

O radar identifica e rastreia tempestades à distância.Divulgação

Publicado 21/11/2022 09:42 | Atualizado 21/11/2022 09:45

A Prefeitura de Niterói adquiriu um radar meteorológico banda X, um equipamento moderno, que possui uma cobertura com raio de 100 km e permitirá que o município, e seus vizinhos dentro dessa área de abrangência, realizem o monitoramento meteorológico em tempo real.

O radar identifica e rastreia tempestades à distância, identifica trajetória e aproximação de áreas de risco ou de interesse. De acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia, o radar será fundamental para a medição e prevenção de chuvas em áreas críticas do município e, principalmente, um investimento para deixar a cidade mais preparada para o verão, já que é considerado pelos meteorologistas a principal ferramenta para a previsão de curtíssimo prazo.



“Através do Plano Niterói 450 anos, estamos realizando um dos maiores investimentos em sustentabilidade, clima e resiliência no país. Já investimos mais de R$ 600 milhões em obras de contenção e drenagem de encostas, desde 2013. Agora, como parte do Plano, serão mais R$ 302 milhões. Entre as iniciativas para a resiliência e emergências climáticas, está este radar meteorológico, que vai permitir maior velocidade e precisão na identificação da aproximação de núcleos de chuva e dimensionando o volume de água. Com essa ferramenta, a nossa Defesa Civil terá mais agilidade em alertar a população e tomar medidas preventivas contra chuvas fortes", destaca o prefeito de Niterói, Axel Grael.



Medição de qualidade do ar - A base para receber o equipamento – que chega no início de dezembro – está sendo instalada no Parque da Cidade, em São Francisco. Além do radar, Niterói também vai passar a contar com mais três estações meteorológicas automáticas. No momento, há duas em operação: uma no Parque das Águas, no Centro, e outra no Preventório, em Charitas. Os novos equipamentos serão instalados em Pendotiba, Zona Norte e Região Oceânica. Outra novidade é a aquisição de estações de monitoramento da qualidade do ar. Serão três estações automáticas e seis semiautomáticas. Esses equipamentos medem a concentração de vários gases como o metano e, principalmente, o ar particulado (poeira). No total, este conjunto de investimento para o monitoramento meteorológico e de qualidade do ar terá aporte de R$ 18,5 milhões.



O radar que é utilizado atualmente pelo Centro de Monitoramento de Operações da Defesa Civil Municipal fica na cidade do Rio de Janeiro e existe uma área de sombra projetada pelo do Morro Sumaré que impede a visualização de parte das cidades de Niterói e Maricá. Com o novo radar, essa área estará plenamente coberta.



O secretário municipal de Defesa Civil de Niterói, tenente-coronel Walace Medeiros, explica que os técnicos da Secretaria já foram treinados na operação do equipamento, que tem previsão de começar a operar ainda este ano.



“A instalação de um radar meteorológico local significa um poderoso avanço na previsão e monitoramento de tempestades da Secretaria. O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil dá um passo importante no processo de aprimoramento das ações voltadas à redução dos riscos de desastres, possibilitando a adoção de medidas preventivas e de preparação contra ameaças relacionadas às chuvas fortes, mitigando seus efeitos e, consequentemente, aumentando a condição de segurança do cidadão niteroiense”, disse Walace.



Acesso aos dados – A partir de uma plataforma na internet, os moradores de Niterói e cidades dentro do raio de 100 km também poderão acessar os dados, imagens e produtos gerados em tempo real pelo radar municipal. Será importante ainda para outras instituições, como universidades e defesa civis de cidades vizinhas, que também poderão usar as informações para aprimorar suas ações preventivas voltadas a situações de eventos meteorológicos adversos.



“Seguindo as orientações do prefeito Axel Grael, disponibilizaremos o acesso aos dados do radar para as cidades localizadas na região de abrangência. Tal iniciativa tem por finalidade contribuir também com as atividades de redução de riscos de desastres dos demais municípios localizados na Região Metropolitana e demais localizados a uma distância de 100 km do ponto de instalação do radar (raio de cobertura)”, explica o secretário de Defesa Civil.



Sistema Municipal de Defesa Civil – A Secretaria de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói tem 128 Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudecs) e mais de 2.400 voluntários pela cidade. O sistema de monitoramento conta, atualmente, com 46 pluviômetros, sendo 30 de operação da secretaria e 16 do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e 37 sirenes espalhadas pelas comunidades, com alcance de mais de 120 mil pessoas. Além disso, a Defesa Civil conta com pouco mais de 30 pontos de apoio para a população nos casos de acionamento de sirene e riscos de deslizamentos e desabamentos que podem ser consultados por meio do aplicativo Alerta DCNit, no ícone sirenes – pontos de apoio.



O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói envia informes conforme necessidade e atualizações. Em caso de emergência, é possível ligar para os telefones 199 ou 2620-0199. A Defesa Civil conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp.



Niterói 450 anos



De acordo com a Prefeitura, as obras de contenção de encostas, modernização do Centro de Monitoramento de Operações da Defesa Civil, substituição de veículos da frota municipal por carros elétricos e projetos que visam a mitigar a emissão de gases estão entre as iniciativas do eixo Clima e Resiliência do Plano Niterói 450 Anos. Para as ações previstas, o aporte do Município será de R$ 398 milhões no período de 2022 a 2024. Deste total, as obras de contenção de encostas terão os maiores investimentos: R$ 302 milhões.



O fortalecimento do Grupo Executivo para o Crescimento Ordenado de Preservação das Áreas Verdes (Gecopav) da Prefeitura de Niterói, que previne a ocupação de áreas de risco, também faz parte das ações.



Combate a queimadas – As ações de prevenção e combate a queimadas serão intensificadas neste eixo do programa Niterói 450 anos. Com investimento de cerca de R$ 5 milhões, o Município vai adquirir veículos equipados para aumentar a capacidade de eliminação de focos iniciais de queimadas e rondas preventivas, além de dois drones de alta capacidade que serão usados para orientar as equipes de solo no combate a esses incêndios e avaliar o dano causado.



O plano conta ainda com a substituição de veículos da frota municipal por carros elétricos; a utilização de energia solar fotovoltaica; a implantação do Programa Municipal de Educação Climática, com o desenvolvimento de ações em setores como comércio, serviço, indústria, clube e organizações da sociedade civil; e o projeto Escola no Clima, com a criação de plano de ação climática para escolas, capacitação de professores e alunos e a produção de material didático para inserção do tema “mudanças climáticas” no currículo escolar.



A Prefeitura criou também um Programa Municipal de Neutralização de carbono comunitário, que prevê entre outras ações, a elaboração de um plano de metas para redução de emissões de gases na comunidade e a estruturação de inventários domiciliares.