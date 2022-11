Desde seu lançamento, iniciativa busca incentivar o uso do transporte sustentável na cidade. - Ascom PMN - Foto: Douglas Macedo

Desde seu lançamento, iniciativa busca incentivar o uso do transporte sustentável na cidade.Ascom PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 21/11/2022 09:34

Mais cinco estabelecimentos comerciais de Niterói receberam o selo Amigo da Bicicleta: Inffel, For Bikers, Amazonas Bike, Hotel Matiz Design e Niterói Experience. No total, 12 empreendimentos estão cadastrados na cidade e a previsão é de que o número cresça cada vez mais.

O selo, criado pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta, da Prefeitura de Niterói, foi lançado em abril deste ano. O objetivo é incentivar a adoção de práticas e disponibilização de serviços de suporte ao ciclismo, melhorar a receptividade dos ciclistas por parte de estabelecimentos comerciais privados e fomentar a economia da bicicleta na cidade.

“Para os comerciantes o selo é interessante porque eles recebem publicidade positiva, identificação do seu negócio e divulgação em sites, aplicativos e demais listagens. Já para os ciclistas a vantagem é que eles sabem que, naquele local, terão possibilidade de receber vantagens e comodidades. Todo mundo ganha”, afirma o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões.

Para solicitar o selo, é preciso preencher um formulário que está disponível no Portal de Serviços da Prefeitura (https://servicos.niteroi.rj.gov.br). O procedimento é todo feito de forma on-line e o responsável só precisa ir à Prefeitura de forma presencial retirar o certificado depois de ser aprovado.

Os interessados devem cumprir alguns requisitos, como apresentação de documentação em dia do estabelecimento e parâmetros específicos relativos ao incentivo à cultura da bicicleta, o bom acolhimento de ciclistas e de suas necessidades, respeito aos valores históricos e sociais, culturais e ambientais do município e a adoção de práticas sustentáveis e não agressoras ao meio ambiente.

Aumento no número de ciclistas

Segundo a Prefeitura, Niterói registra um aumento significativo no número de ciclistas nos últimos anos. O Executivo disse que só nas Avenidas Roberto Silveira e Amaral Peixoto, por exemplo, onde em 2015 passavam, respectivamente, 1.084 e 880 ciclistas por dia, foi registrada, esse ano, a marca de 4.273 e 3.099 ciclistas.

"Atualmente, Niterói tem 65km de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. E no Bicicletário Arariboia, primeiro bicicletário público e gratuito do porte no país, localizado no coração do centro da cidade de Niterói, são hoje 14.834 usuários cadastrados", informou o poder público.

De acordo com as informações, estão previstas também ações de ampliação e requalificação da infraestrutura cicloviária. Na Região Oceânica, a meta é alcançar a marca de 60 quilômetros de ciclovias e ciclorrotas, além de concluir a implantação dos paraciclos. Na Região Norte, serão implantados ou requalificados 21,5 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas.

As conexões estratégicas que tornarão a malha cicloviária integrada ao longo dos principais eixos da cidade serão concluídas até 2024. Está prevista a implantação do trecho Norte da Av. Marquês do Paraná, a ciclovia no Ponto Cem Réis, a conexão cicloviária do túnel Raul Veiga, a ciclovia da Alameda São Boaventura e a interligação da ciclovia Translagunar entre o Túnel Charitas-Cafubá e as praias de Itaipu e Itacoatiara. O objetivo é chegar a um total de 120 quilômetros de infraestrutura cicloviária em toda a cidade até 2024.