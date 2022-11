O Centro de Atendimento ao Turista (CAT) tem um desenho moderno e inovador. - Divulgação - Neltur

O Centro de Atendimento ao Turista (CAT) tem um desenho moderno e inovador.Divulgação - Neltur

Publicado 21/11/2022 18:27

A Prefeitura de Niterói, através da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), vai inaugurar nesta terça-feira (22/11), às 14h, mais um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), próximo ao MAC (Museu de Arte Contemporânea. Feito em estrutura metálica e vidro laminado e temperado, o CAT tem um desenho moderno e inovador. Suas dimensões estão em torno de 5,60m de área circular e 8m de lateral mais larga da sua extensão e 5,60m na parte mais estreita.

O CAT na Boa Viagem funcionará, de segunda a sexta, das 9 às 17 e nos sábados, domingos e feriados, das 9 às 15h. O presidente da Neltur, Paulo Novaes, ressalta que os turistas e os niteroienses terão um atendimento de qualidade, com técnicos qualificados, num Centro de atendimento atraente e moderno.

No CAT da Boa Viagem, como em todos os outros Centros já existentes, serão dadas orientações aos visitantes e turistas que estiverem em Niterói, além de distribuir folheteria especializada sobre os atrativos turísticos da cidade. Estarão à disposição o Guia Turístico, os Roteiros: “Orla Oceânica”, “Orla Niemeyer” e o “Niterói em 3 dias”, além de um flyer constando um mapa da cidade com indicações das mais diversas.

O 7º Centro de Atendimento ao Turista

Segundo a Neltur, o CAT de Niterói, que será inaugurado no bairro da Boa Viagem, ao lado do acesso à Ilha da Boa Viagem, foi estrategicamente construído não só para atender aos turistas e visitantes que transitam pela Orla da Baia de Guanabara, mas, sobretudo, para atender aos visitantes da Ilha da Boa Viagem, que passa por obras de restauração, um dos mais importantes patrimônios históricos e turísticos da cidade estará de cara nova.

"Esta restauração que inclui a Capela Nossa Senhora da Boa Viagem, do Fortim e do Castelo (sede dos escoteiros), possibilitará a reabertura da Ilha para visita livre", afirma a Neltur no texto.