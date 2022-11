O jornalista, escritor e diretor de Teatro, Mário Sousa, vai abordar o tema: "O Teatro Negro na Cultura Brasileira". - Divulgação

Publicado 22/11/2022 08:26 | Atualizado 22/11/2022 08:36

A Ordem do Advogados do Brasil (OAB) de Niterói, através do Departamento de Cultura e Eventos vai promover um ciclo de debates sobre a Cultura Negra, nesta terça-feira (22) até sexta-feria (25/11), em sua sede, na Avenida Amaral Peixoto, número 500, no Salão Nobre, 10º andar.

O coordenador do evento, Fernando Dias, presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB, disse que haverá uma intensa programação.

"Já na abertura, a partir de 16h, serão feitas duas palestras: uma de Joel Vieira de Souza, que é superintendente Cultural da Fundação de Artes de Niterói que abordará o tema: “A Importância da Cultura Negra na Arte Brasileira” e outra de Mário Sousa, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro. O jornalista, escritor e diretor de Teatro, Mário Sousa, vai abordar o tema: “O Teatro Negro na Cultura Brasileira”, informou o coordenador.

Já na quarta-feira, (23/11), às 16h, o tema da palestra será: “ Crimes e ódio e intolerância contra a população negra”, tendo como expositores “Andrea Kraemer, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania; Jaqueline Cristina , presidente da Comissão de Igualdade Racial; Sônia Ferreira, Coordenadora do GT de Intolerância e Crimes de Ódio da CDHAJ-OAB-RJ.

A exposição de Robson Martins com o tema: “Àrá" (na mitologia Iorubá significa tempestade, trovão), vai até sexta-feira (25/11).

O evento vai contar ainda com uma homenagem póstuma ao doutor Marcos Fioravanti com participação de José Carlos Araújo, Guilherme de Sousa e Rose Aparecida Ferreira Ribeiro.