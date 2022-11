Os moradores vão ser ouvidos para o futuro do Centro Cultural Municipal da Zona Norte. - Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Os moradores vão ser ouvidos para o futuro do Centro Cultural Municipal da Zona Norte.Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 22/11/2022 09:41 | Atualizado 22/11/2022 09:45

Os moradores de Niterói, a partir do próximo sábado (26), poderão participar da Consulta Pública do futuro Centro Cultural Municipal da Zona Norte. Serão seis reuniões abertas, organizadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, para que a sociedade possa propor e apresentar o que quer do espaço cultural no Fonseca.

O objetivo é ouvir as demandas da população, para que o Centro Cultural desenvolva sua vocação, ações e atividades, de acordo com as necessidades e expectativas do território. O calendário da consulta vai do próximo dia 26 até o dia 8 de dezembro. E os seis encontros acontecerão em diversos pontos da cidade, em datas e horários variados. Toda a população está convidada.



“Essa é uma etapa estratégica para o futuro Centro Cultural da Zona Norte. Todas as ações da SMC têm como premissa a participação popular nas tomadas de decisão”, afirma o secretário municipal das Culturas, Alexandre Santini.

Segundo ele, o objetivo é aproximar os fazedores de cultura do território e todos os moradores para que se apropriem do local, do projeto, do processo de construção, e contribuam com ideias. De forma democrática, toda a população estará colaborando para que possamos ter um local que atenda às expectativas de quem vive na Zona Norte.



O primeiro encontro, no próximo sábado (26), está marcado para às 9h, na Praça de Santa Bárbara. No domingo (27), também às 9h, a consulta pública será no Anfiteatro do Horto do Fonseca. Na próxima segunda (28), às 18h30, está programada uma reunião virtual com o Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC). Os encontros continuam no dia 3 de dezembro, às 9h, na Lona Artur Maia, no Horto do Barreto. No dia 4, a consulta acontece no próprio casarão que abrigará o Centro Cultural da Zona Norte, às 9h. E a última reunião, no dia 8 de dezembro, às 10h, será no Campus IACS da UFF.



De acordo com a Secretaria das Culturas, Niterói possui uma concentração de instituições e equipamentos de cultura no eixo Centro – Zona Sul da cidade. O Centro Cultural da Zona Norte vai cumprir um papel fundamental de descentralizar a distribuição dos espaços, garantindo assim o direito à cultura para todos, conforme previsto na Constituição Federal, em Tratados Internacionais e na Carta de Direitos Culturais de Niterói.



Com 2 mil metros quadrados, o imóvel localizado na Alameda São Boaventura, no Fonseca, foi construído há mais de um século por um comerciante português - o registro do projeto no setor de Urbanismo do município foi feito há 110 anos -, e sempre pertenceu à mesma família, de sobrenome Mattos. Os donos viveram no local até o início dos anos 1990. Em agosto deste ano, a Prefeitura de Niterói conseguiu o direito de uso do espaço para a desapropriação. De lá pra cá, a Secretaria das Culturas vem trabalhando em um grande projeto para o desenvolvimento do espaço cultural, que será o primeiro Centro Cultural Municipal da Zona Norte.



Confira na íntegra o serviço para consulta Pública Centro Cultural da Zona Norte:



26/11 - 9h - Praça de Santa Bárbara;

27/11 – 9h - Horto Fonseca (Anfiteatro);

28/11 – 18h30 - Reunião virtual do CMPC;

03/12 – 9h - Horto Barreto (Lona Artur Maia);

04/12 – 9h - CCZN;

08/12 – 10h - UFF, Campus IACS (Sala Interartes).