Waldeck Carneiro é ex-vereador de Niterói e ex-secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, professor e ex-diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF) onde atua como professor da Faculdade de Educação. - Divulgação Alerj - Foto: Rafael Wallace

Waldeck Carneiro é ex-vereador de Niterói e ex-secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, professor e ex-diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF) onde atua como professor da Faculdade de Educação.Divulgação Alerj - Foto: Rafael Wallace

Publicado 26/11/2022 09:01 | Atualizado 26/11/2022 09:21

O deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Waldeck Carneiro (PSB/RJ), foi convidado pela Coordenação do Grupo Temático de Ciência, Tecnologia e Inovação do Gabinete de Transição do Governo Lula-Alckmin para participar de reunião realizada na última sexta-feria (25) na Coppe/UFRJ.



Waldeck foi chamado à mesa com protagonismo para oferecer suas contribuições, tais como: recomposição do orçamento do setor, em especial do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), de modo a retomar os investimentos nas universidades e demais instituições científicas, em programas de pós-graduação, laboratórios e grupos de pesquisa.

O experiente político também acompanha a atualização dos valores das bolsas; implementação da política de encomendas tecnológicas para estimular o desenvolvimento tecnológico e a inovação; retomar o protagonismo das semanas nacionais de C&T como estratégia de popularização da ciência; investimentos em iniciação científica na educação básica e na educação superior, a fim de fortalecer a cultura da ciência.

Ele atua na aposta no protagonismo da comunidade científica na formulação da política do setor, fortalecendo o Conselho Nacional de C&T, estimulando a criação de conselhos estaduais e municipais, fortalecendo uma rede de agências estaduais de fomento à pesquisa, realizando periodicamente conferências nacionais do setor; criação de complexos científicos articulados com a agenda do desenvolvimento regional, como no caso do complexo industrial da saúde no RJ, entre outras ideias que serão entregues por escrito ao GT.



O parlamentar concluiu sua participação ressaltando o caráter estratégico da ciência para a preservação da vida, para o desenvolvimento e para a soberania nacional.

Professor da Universidade Federal Fluminense (UFF),ele é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Alerj há quatro anos. É um dos autores (com o deputado Gustavo Tutuca) da Lei Luiz Pinguelli Rosa, que criou o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, Marco Legal estadual do setor. O parlamentar já havia atuado na elaboração do programa de governo da chapa Lula/Alckmin na área da Educação.