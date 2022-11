O Niterói BeatleWeek vai acontecer em três bairros da cidade. - Divulgação Departamento de Imprensa SMC/FAN - Foto: Marcelo Oliveira

Publicado 25/11/2022 09:41

A próxima segunda-feria (28/11) vai ser o dia de início da quarta edição da Beatle Week Brasil em Niterói e vai contar com uma vasta programação em seis palcos espalhados pela cidade, com atividades simultâneas e gratuitas que vão até o domingo (04/12).



Mais de 40 atrações, que vão compor 75 shows, entre bandas de Niterói, de Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul levarão aos palcos covers e releituras da banda de maior sucesso global da história da música. Bandas de outros países como Inglaterra, Argentina e Paraguai também compõem o lineup do festival.

"Além dos shows, serão realizadas diversas outras atividades como exibição de filme e palestra com personalidades do meio “beatlemaníaco”. Umas das presenças de destaque no festival são as dos músicos Mr. Clark Gilmour e Mr. Jon Keats, ambos diretores e músicos do Cavern Club Liverpool", afirma a produção na nota.



Os palcos estarão montados nos bairros de São Francisco, Icaraí, Piratininga e Centro, distribuídos da seguinte forma: Palco Let It Beer - Vila Cervejeira, no Centro; Palco George Martin - Espaço Five Stars e Palco Blackbird, em São Francisco. Palco Cervejaria Masterpiece – Cafubá, em Piratininga. Palco Sgt. Peppers, no Jardim Icaraí. Palco All Nighter - Clube Rio Cricket, em Icaraí.



O músico e produtor musical Rodrigo Bessa, realizador do evento, não esconde a emoção da retomada do festival, após dois anos de restrições por conta da pandemia. “Mais uma vez faremos um evento grandioso, cheio de calor humano, de união, da volta do abraço entre diferentes, do respeito, da diversidade, e com muito amor. Quando o tema é Beatles, é assim que acontece. All we need is love!”, constata Bessa.



BEATLE WEEK - A Beatle Week é uma mostra de diversidade de estilos musicais, dentro do universo de tributo aos Beatles, realizada em diversos lugares do mundo, e que desde 2017 acontece no Brasil, na cidade de Niterói, por meio das produtoras Bessa Realizações e Osmose Produções.



O projeto Beatle Week, que chega à sua quarta edição em 2022 — em 2020 e 2021 não foi possível realizar o evento por conta da pandemia do novo Coronavírus — tem como inspiração o festival homônimo que acontece na cidade inglesa de Liverpool e é chancelado pelo Cavern Club, a casa de shows britânica que revelou a banda The Beatles para o mundo na década de 60.



Confira a programação na íntegra: (*Sujeita a alterações)



Palco Cervejaria Masterpiece - Cafubá – Piratininga



R. Ari Gomes da Silva, 43 - Piratininga, Niterói - RJ, 24350-020



Segunda-feira 28/11



19h: JAM - Beatleweeker´s Friends (palco livre para todos os participantes do festival)





29/11 – Terça-feira



19h30: Debate sobre carreiras solo dos Beatles com Ricardo Pugialli, Eduardo Brocchi e os jornalistas Luiz Antônio Mello e Leandro Souto Maior.



21h30: Banda ASAS - Visconde de Mauá (RJ)







30/11 – Quarta-feira



21h: 03 Of Us - Paraguai







01/12 – Quinta-feira



21h: Clark Gilmour + Jon Keats - Liverpool (UK)



22h: Sonido Club - Florianópolis (SC)







02/12 – Sexta-feira



21h: Get Beatles - Belo Horizonte (MG)



22h: Beatles Again - Araraquara (SP)







03/12 – Sábado



21h: The Beats - Recife (PE)



22h: Versário - Beat and Shout - Goiânia (GO)







Palco SGT Peppers - Jardim Icaraí



Rua Leandro Mota - Santa Rosa.







02/12 – Sexta-feira



18h: Juliana e o Povo do Mar apresentam os Seresteiros do Veleiro - Campinas (SP)



19h: 03 of Us - Paraguai



20h: Zivi toca Oasis - Niterói (RJ)



21h: Sonido Club - Florianópolis (SC)







03/12 – Sábado



16h: Diego Souto & The Revolvers - Argentina



17h: Bezzouros - Niterói (RJ)



18h: Get Beatles - Belo Horizonte (MG)



19h: Versário - Beat and Shout - Goiânia (GO)



20h: Evandro Halaby convida Raimundo Luiz - Niterói (RJ)



21h: Liverpool Beatles Band - Niterói (RJ)







4/12 - Domingo



14h: Violúdico – Infantil – Niterói (RJ)



15h: Get Beatles - Belo Horizonte (MG)



16h: Clark Gilmour - Liverpool – (Inglaterra)



17h: Juliana e o Povo do Mar apresentam Os Seresteiros do Veleiro - Campinas (SP)



18h: Beatles Again - Araraquara (SP)



19h: Stand By Me - São Gonçalo (RJ)



20h: Blackbird - Rio de Janeiro (RJ)







Palco Blackbird - São Francisco



Rua Tapuias - São Francisco.







02/12 – Sexta-feira



18h: Sonido Club - Florianópolis (SC)



19h: Union Jack - Petrópolis (RJ)



20h: Diego De Grandi e convidados - Santa Maria (RS)



21h: Beatles Party - Niterói (RJ)







03/12 - Sábado



16h: Orquestra do Abel - Niterói (RJ)



17h: 03 of Us - Paraguai



18h: The Beats - Recife (PE)



19h: Clark Gilmour - Liverpool (Inglaterra)



20h: Beatles Again - Araraquara (SP)



21h: Ksora - Niterói (RJ)







04/12 - Domingo



16h: Versário - Beat and Shout - Goiânia (GO)



17h: Diego Souto & The Revolvers - Argentina



18h: Letícia Barbarella Acústico - Niterói (RJ)



19h: Sonido Club - Florianópolis (SC)



20h: Roller Coasters - Niterói (RJ)



21h: The Calangles Rock Band + Clark Gilmour e Jon Keats - Niterói (RJ)







Palco LET IT BEER - Vila Cervejeira – Centro



R. Prof. Heitor Carrilho, 250 - Centro, Niterói - RJ, 24030-230







02/12 – Sexta-feira



18h: Beatles Again - Araraquara (SP)



19h: Diego Souto & The Revolvers - Argentina



20h: Clark Gilmour - Liverpool (Inglaterra)



21h: Harrison e MC Cartney Tribute - Rio de Janeiro (RJ)







03/12 - Sábado



16h: Eduardo Camacho - Niterói (RJ)



17h: Hey Dude - Niterói (RJ)



18h: Roque Abílio - Niterói (RJ)



19h: Sonido Club - Florianópolis (SC)



20h: Blue Beetles - Rio de Janeiro (RJ)



21h: Juliana e o Povo do Mar apresentam Os Seresteiros do Veleiro - Campinas (SP)







04/12 - Domingo



16h: The Calangles Rock Band - Niterói (RJ)



17h: Bezzouros - Niterói (RJ)



18h: The Beats - Recife (PE)



19h: Versário - Beat and Shout - Goiânia (GO)



20h: 03 of Us - Paraguai



21h: Union Jack - Petrópolis (RJ)







Palco George Martin - Espaço Five Stars - São Francisco



Av. Rui Barbosa, 403 - São Francisco, Niterói - RJ, 24360-440







02/12 - Sexta-feira



18h: Back in Beatles - Nova Iguaçu (RJ)



19h: Faim Deep - Rio De Janeiro (RJ)



20h: Ferrovia Cantareira - Niterói (RJ)







03/12 - Sábado



14h: Get Beatles - Belo Horizonte (MG)



15h: The Beats - Recife (PE)



16h: Jon Keats - Liverpool (Inglaterra)



17h: Clark Gilmour - Liverpool (Inglaterra)



18h: Juliana e o Povo do Mar apresentam os Seresteiros do Veleiro - Campinas (SP)



19h: 03 of Us - Paraguai







04/12 - Domingo



14h: Eduardo Camacho - Niterói (RJ)



15h: Sonido Club - Florianópolis (SC)



16h: Black Monkees - Rio de Janeiro (RJ)



17h: High Hopes - Niterói (RJ)



18h: A Execrável Banda dos Fodidos - Niterói (RJ)



19h: Union Jack - Petrópolis (RJ)







All Nighter - Clube Rio Cricket



R. Fagundes Varela, 637 - Ingá, Niterói - RJ, 24210-520



A entrada é gratuita mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível. A emissão do ingresso gratuito deve ser feita pelo site Sympla, no link

https://www.sympla.com.br/all-nighter-party---beatleweek-brasil-2022__1801109.







03/12 - Sábado



22h: Os Bonitos - Niterói (RJ)



23h: Harrison e McCartney Tribute - Rio de Janeiro (RJ)



00h: Sonido Club - Florianópolis (SC)



01h: Daniel and the Jets - Niterói (RJ)



02h: Diego Souto & The Revolvers – Argentina.