O Mercado Municipal de Niterói tem previsão de inaugurar em maio de 2023.Divulgação - Foto: Lucas Alvarenga

Publicado 24/11/2022 10:40 | Atualizado 24/11/2022 10:41

O Mercado Municipal de Niterói entrou, na última terça-feira (22), oficialmente em sua última fase antes da inauguração, prevista para maio de 2023. Um evento especial, realizado durantes as comemorações do aniversário de 449 anos da cidade, marcou a entrega do caderno técnico, com as normas e regras exigidas aos lojistas, além de detalhes do projeto arquitetônico do espaço, que promete se tornar um dos polos gastronômicos mais importantes do país. A ocasião contou com a presença de empresários e autoridades.



Na região central do município, o empreendimento é próximo às principais vias de acesso para quem chega na cidade. Das 173 lojas, 60% já foram alugadas.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, relembrou a história do Mercado Municipal de Niterói e o compromisso com o desenvolvimento econômico a partir do lançamento do empreendimento.



“Esse espaço tem muito a ver com a história de Niterói. Construído na década de 30, permaneceu fechado durante décadas. A prefeitura segue investindo muito na infraestrutura de todo o entorno daqui da região e já lançamos o edital da obra de revitalização da Alameda São Boaventura, no Fonseca. Neste dia tão importante para nós, que vibramos com essa cidade e com cada avanço dela, só posso desejar sucesso a todos que estão aqui”, disse o prefeito.

Já a representante do Mercado, Rafaela Muniz, falou sobre o dia especial para Niterói e para os lojistas presentes. "Um excelente lugar para empreender e expandir. Falar sobre esse projeto é falar sobre desenvolvimento social e econômico do nosso futuro. O Mercado Municipal será um patrimônio cultural de Niterói e ficará para sempre marcado na história da cidade”, comentou Muniz.



Arquiteto responsável pela obra, André Siniscalchi falou da emoção em receber o convite para integrar o projeto.



“Fui convidado em julho de 2019 pelo consórcio para gerenciar o projeto do Mercado Municipal de Niterói. O projeto foi concebido para ser um centro de entretenimento e gastronomia. Ele mantém o prédio antigo da década de 30, mas com avanço à parte nova", disse Siniscalchi.





O evento contou ainda com as presenças do vice-prefeito, Paulo Bagueira, de secretários e vereadores do município, Também prestigiaram a solenidade o deputado federal Felício Laterça e os deputados estaduais eleitos Victor Júnior e Verônica Lima. além do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio Novelino.



O Mercado Municipal de Niterói promete um festival de sabores e sensações com marcas renomadas.O complexo também contará com outros serviços de bem-estar e estética, além de paisagismo e decoração. O empreendimento conta com dois andares: no primeiro ficam as lojas, e, no segundo, a parte gastronômica e o jardim cervejeiro.





Gastronomia e Entretenimento



O Mercado Municipal de Niterói promete um festival de sabores e sensações com marcas reconhecidas entre elas a Noi, Pitu, Sávio Pinheiro, Bar da Alcione, entre outros. O complexo também contará com outros serviços de bem-estar e estética, além de paisagismo e decoração.



Bar do David Brazil - O apresentador David Brazil também esteve no Mercado Municipal nesta terça-feira, isso porque o gago mais querido do Brasil vai ganhar um bar para chamar de seu. Acontece que entre as atrações do espaço, o mercado também vai contar com o ‘Bar do David Brazil’, o primeiro empreendimento gastronômico do Brasil a levar o nome do apresentador. Com seu jeito irreverente e simpático, David conquistou os presentes e falou da novidade.



“Sou fã de Niterói! Há anos frequento essa cidade. Por onde eu passo sempre sou muito bem recebido. Tenho certeza que o Mercado vai dar um ‘up’ na economia que estamos precisando, será um sucesso o Mercado Municipal de Niterói. Só gratidão ao povo de Niterói, terra do meu amigo e inesquecível Paulo Gustavo”, disse o famoso.