A quadra da Escola de Samba Viradouro será o palco de escolha do rei Momo, da rainha e da princesa do Carnaval de Niterói 2023.Reprodução

Publicado 23/11/2022 10:23

A escolha do rei momo, da rainha e da princesa do Carnaval de Niterói 2023, acontecerá nesta sexta-feira (25/11), a partir das 18h, na sede da escola de samba Viradouro, no Barreto, Zona Norte de Niterói.



Com entrada franca, haverá um show com Mariana Cunha e passistas e a bateria da escola Folia do Viradouro, campeã do carnaval de Niterói.



A premiação será para o rei momo e rainha de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um e de R$ 4.000,00 (quatro mil Reais) para a princesa.

O evento é realizado pela Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur).

A escola de samba Viradouro fica localizada na Av. do Contorno, 16, Barreto, Zona Norte de Niterói.

No fim do mês de outubro a Neltur chegou a prorrogar as inscrições dos candidatos que devem ser residentes ou domiciliados no município de Niterói, ter no mínimo, 18 anos, ter concluído no mínimo a 5ª série do Ensino Fundamental, não ser servidor público; ter disponibilidade para participar de, no mínimo, um ensaio de agremiações desfilantes da cidade de Niterói.