Alckmin anunciou os deputados e senadores que vão integrar grupos técnicos da transição. - Reprodução

Publicado 23/11/2022 09:17 | Atualizado 23/11/2022 10:09

O anúncio dos novos nomes da equipe de transição do governo Lula, feito pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin nesta terça-feira (22) e incluiu o nome do deputado federal Francisco D'Angelo para ser membro do grupo de trabalho de parlamentares da saúde na transição.





Com trabalho reconhecido, principalmente na saúde de Niterói, Francisco D'Angelo terá entre os desafios do seu grupo de trabalho o de solicitar ao Ministério da Saúde acesso aos dados sobre estoque de vacinas e de medicamento e sobre o cronograma de entrega desses produtos para planejar políticas da pasta.

Procurado por O Dia, o deputado disse que está muito honrado em poder representar o povo brasileiro e o parlamento nesse grupo de trabalho de transição da saúde.

"É uma das áreas mais criticamente afetadas pelo governo Bolsonaro. Certamente teremos muito trabalho pela frente para entender o tamanho do estrago e o que será necessário para reconstruir o Brasil, o SUS e a dignidade da nossa gente. O presidente Lula é muito preparado e está mais do que pronto para assumir essa tarefa e nós estamos a postos para ajuda-lo", afirmou Chico D'Angelo.