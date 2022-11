O cantor Zeca Baleiro promete levar o público a um passeio por sua discografia. - Divulgação

Publicado 24/11/2022 09:39

O Teatro Popular Oscar Niemeyer vai receber o cantor e compositor Zeca Baleiro no Festival “Pras Bandas de Cá”, no próximo sábado (26), às 18h30min. No Reserva Cultural, a festa fica por conta do Festival Niterói Cervejeiro 450 anos, na sexta (25), sábado (26) e domingo (27), com uma programação que começa ao meio-dia. Os eventos, promovidos pela Prefeitura de Niterói, têm entrada gratuita.

Segundo a Prefeitura, o show é para encerrar com chave de ouro a programação especial do aniversário de 449 anos de Niterói.



Sobre Zeca Baleiro – O cantor promete levar o público a um passeio por sua discografia, com canções marcantes de sua carreira, como “Telegrama”, “Flor da Pele”, “Babylon” e “Quase Nada” (parceria com Alice Ruiz). Novidades como “Te Amei Ali” (parceria com Frejat) e “O Tempo Não Espera” também estão previstas no roteiro da apresentação. A retirada dos ingressos poderá ser feita na bilheteria do teatro a partir das 16h30 no próprio sábado, limitadas a 2 ingressos por pessoa, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível por pessoa.



"Tocaremos músicas dos discos mais recentes, como os 2 volumes de "O Amor no Caos" e "Canções d'Além-Mar", além dos sucessos. E, óbvio, devemos preparar algumas surpresas”, se diverte Baleiro.



Com sua mistura de ritmos e referências musicais diversas, canções líricas e a verve afiada de humor e ironia, o cantor e compositor, que nasceu em São Luís do Maranhão, foi recebido com entusiasmo pelo público e pela imprensa pela primeira vez em 1997, quando lançou seu primeiro disco de originais, “Por Onde Andará Stephen Fry?”. Ao longo destes mais de vinte anos de carreira, acumulou inúmeros prêmios e indicações, entre eles, Grammy Latino, APCA e Prêmio da Música Brasileira. Lançou quinze discos de estúdio, cinco CDs ao vivo, nove DVDs e vários projetos especiais.



Os shows de abertura ficarão por conta da cantora e compositora Nêgamanda acompanhada do DJ e MC Jeff Rodriguez, às 18h30, e da banda Os Garotin, às 19h30, com muito MPB, R&B e Soul Music Brasil.



Niterói Cervejeiro 450 – O Festival promete trazer estandes com muita cerveja e música. O evento contará com atrações musicais ao longo de todo o final de semana, espaço kids para a garotada e stands informativos com palestras e workshops da Neltur e dos parceiros Sebrae, A Cerva, Escola de Cerveja, Firjan e Projeto do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da UFF.





O evento, que foi idealizado pela Prefeitura de Niterói com a comissão Niterói Cervejeiro, tem como objetivo fomentar o mercado e o turismo cervejeiro nacional e internacional. Para quem não sabe, o setor cervejeiro de Niterói é destaque na economia local nos últimos anos, com mais diversas fábricas de cerveja instaladas na cidade e selos conhecidos internacionalmente.







Para animar ainda mais a festa, o Niterói Cervejeiro 450 programou diversos shows. Na sexta (25), às 16h30, a banda Jack 89 sobe ao palco do Reserva. Às 19h, é a vez da Bloody Mary e, às 21h30, Os Imortais, com show em homenagem a Renato Russo, fazem o encerramento do dia.







No sábado (26), às 14h o Violúdico se apresenta no local, às 16h é a vez do Camacho, às 18h o palco será tomado pelo The Walking Band. Às 20h, o Dr. Gori promete um Tributo ao Barão Vermelho, às 21h15 a Comrua Cia. de Dança se apresenta e, às 22h, tem show dos Imortais novamente, dessa vez com Tributo a Charlie Brown Jr.







No domingo (27), a festa começa às 13h30 com o grupo Lekolé, com apresentação voltada para o público infantil. Às 15h, o grupo Hi-On Heads sobe ao palco do local. Às 17h, a banda Va´a Surf Band se apresenta, seguida por Bilhete Blues, às 19h. Às 21h, o Radial 80 fecha o Festival.





Ingresso Solidário – Para ajudar quem mais precisa, a Prefeitura de Niterói vai colocar pontos de coletas para doação de alimentos não perecíveis nos locais dos eventos. Através do Niterói Solidária, os alimentos arrecadados serão doados para as famílias em vulnerabilidade social.



Veja na íntegra a programação:



25/11

16h30 – Reserva Cultural – Jack 89

19h – Reserva Cultural – Bloody Mary

21h30 – Reserva Cultural – Os Imortais, com show em homenagem a Renato Russo;



26/11

14h – Reserva Cultural – Violúdico

16h – Reserva Cultural – Camacho

18h – Reserva Cultural – The Walking Band

18h30 – Teatro Popular – Zeca Baleiro

20h – Reserva Cultural – Dr. Gori - Tributo ao Barão Vermelho

21h15 – Reserva Cultural – Comrua Cia. de Dança

22h – Reserva Cultural – Os Imortais – Tributo a Charlie Brown Jr.;



27/11

13h30 – Reserva Cultural – Lekolé

15h – Reserva Cultural – Hi-On Heads

17h – Reserva Cultural – Va´a Surf Band

19h – Reserva Cultural – Bilhete Blues

21h – Reserva Cultural – Radial 80.