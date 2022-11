A expectativa dos Bares e Restaurantes é que haja crescimento de até 20% no faturamento do setor. - Divulgação

Depois de dois anos de isolamento social, muita gente não vê a hora de poder reunir os familiares e amigos para assistir aos jogos da Copa do Mundo. Confiantes na animação dos torcedores, os lojistas de Niterói já esperam um aumento de 10% em cima das vendas da última Copa.

A conta considera que os estoques estão preparados e movimenta vários segmentos como bares, restaurantes, vestuário, enfeites e é muito amplo. Quem calcula é o presidente do Clube dos Diretores Lojistas de Niterói (CDL-Niterói), Luiz Vieira.



Ele acrescenta que qualquer evento que se tenha incrementos de vendas é importante. "A Copa do Mundo incrementa muito as vendas. A expectativa é 10% em cima das vendas da última Copa. Os estoques estão preparados e movimenta vários segmentos como bares, restaurantes, vestuário, enfeites e é muito amplo. Quanto mais a seleção vai se aproximando da final, mais as vendas vão intensificando", afirma Vieira.

O vendedor Mário Chagas de 46 anos, é um desses consumidores esperados pelos lojistas. Ele tinha uma televisão que pifou bem no auge da pandemia de covid-19, mas só agora conseguiu juntar um dinheirinho pra substituir o aparelho. A compra deve ser feita em conjunto com a esposa dele, a promotora Elisa Monteiro, de 38 anos, que espera poder ver os gols do Brasil em boa resolução.



"Mas para adquirir esse novo e importante equipamento vamos comparar muito. As lojas precisam estar em promoção", ressalta Chagas.

Segundo os consumidores, oficialmente, a black friday, data esperada pelos consumidores para fazer suas compras, vem acontecendo muito timidamente mesmo depois da abertura da Copa.

Abrasel vê incremento de 20% no faturamento

Confiantes na animação dos torcedores a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no RJ (Abrasel RJ) divulgou dados do setor em todo o Estado durante o mês de outubro. Segundo a entidade, a Copa do Mundo promete movimentar os estabelecimentos e os empresários do setor já estão preparados para esse incremento nas vendas. A pesquisa mostrou que 45% dos estabelecimentos vão exibir os jogos da Copa, 21% terão ambientação com tema da Copa e 17% pretendem fazer eventos para esses dias.



Sandro Pietrobelli, presidente Abrasel Leste Fluminense, que compreende cidades como Niterói, São Gonçalo e Região dos Lagos, aposta que com a Copa do Mundo e as festas de fim de ano, a expectativa é de que haja crescimento de até 20% no faturamento do setor.



"O futebol é uma paixão do brasileiro e reunir amigos em um restaurante ou bar é uma cultura da região. Por conta disso temos esse otimismo para aumento no movimento. Que os amigos possam confraternizar assistindo os jogos do Brasil juntos, apreciando uma boa gastronomia e bons petiscos. É uma maneira de curtir esse momento especial e os estabelecimentos da região que atendemos estão preparados para esse movimento", explicou.



Entre as ações para aumentar as vendas estão investimentos em brindes e camisetas que abocanham uma fatia de 97% dos entrevistados, 36% apostam em produtos com preços especiais e 28% vão fazer ações especiais para delivery.



Além das festas de final de ano e os jogos, a pesquisa indicou a dificuldade do setor em vencer a inflação e o endividamento. Os dados mostram que 61% dos bares e restaurantes do Estado ainda não conseguiram realizar ajustes de preços de acordo com o crescimento da inflação. Destes, 30% fizeram aumentos abaixo da média nos últimos 12 meses e 33% não conseguiram realizar nenhum ajuste. Somente 8% disseram ter conseguido aumentar o cardápio acima do índice oficial.