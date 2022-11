O presidente da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur), Paulo Novaes, passou a faixa para a rainha Paola Nascimento. - Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

Beleza, samba no pé e muita emoção, com a participação de torcidas organizadas formada por parentes e amigos, foram a tônica da noite da sexta-feira (25), para a eleição da Corte Momesca do Carnaval de Niterói 2023. O evento ocorreu na quadra da Viradouro,no Barreto, Zona Norte da cidade.

Os jurados escolheram Renato Metello como Rei Momo; Paola Nascimento como Rainha e Rayanne Santos foi a 1ª Princesa. Todos eles são moradores de comunidades de Niterói.



A noite começou animada pela cantora Marianna Cunha e banda, que apresentou vários sucessos de Carnaval, e clássicos do samba como o repertório da intérprete Alcione. A bateria da Viradouro também se apresentou, fazendo o tradicional "esquenta" dos ritmistas.



O presidente da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur), Paulo Novaes, explicou que os candidatos foram avaliados nos quesitos: estética corporal, elegância, fantasia, simpatia e samba no pé.



“Esse é o primeiro evento do Carnaval. Tentamos resgatar a cultura dessa festa popular e ela começa com essa eleição. São representantes da cidade que vão desenvolver um trabalho de representação do município nas dezenas de eventos de bairro, de blocos, por toda Niterói. Ou seja, não é só a festa do Caminho Niemeyer. A Corte Momesca participa solenemente dessas ocasiões. É um evento que muito nos alegra" disse Novaes.



Emocionada, Paola Nascimento, de apenas 18 anos, contou que finalmente conseguiu o título tão sonhado de Rainha.



“Conseguir ser a Rainha do Carnaval de Niterói significa muito para mim! Hoje estou realizando um sonho de criança. Sou da Engenhoca e sou passista da Viradouro desde os 12 anos, quando desfilei pela primeira vez. Não penso em fazer outra coisa da vida. Agora é encarar esse desafio. Me sinto honrada”, comentou.



Em sua segunda tentativa, a 1ª Princesa, Rayanne Santos, de 30 anos, expressou a felicidade por ter sido uma das escolhidas da noite.



“Sou rainha do Grêmio Recreativo Escola de Samba Bem Amado, na Comunidade da Grota, em São Francisco. Sempre fui passista. Já pertenci a diversas outras escolas, como a Cubando por exemplo. Minha família me apoia. Em especial meu filho João Vitor, de 11 anos. Ele me incentiva sempre. Diz que a mãe fica linda sambando. Meu filho vai ficar muito orgulhoso de mim. Um beijo meu amor!", disse a linda mulata emocionada, que passa facilmente dos 1,85m de altura, quando calça a sua sandália plataforma de passista.



Sambista há 8 anos, com experiência em escolas de ponta do samba carioca como Porto da Pedra, Viradouro e Salgueiro, o rei momo eleito para reinar em 2023, Renato Metello, de 28 anos, disse que estava muito feliz e nervoso pois havia sido sua primeira tentativa:



"Sei da responsabilidade. Mas me preparo para este momento desde cedo. Aprendi a sambar aqui, na Viradouro. Ser Rei Momo dá um certo medo. Mas temos que ter comprometimento, alegria e samba no pé e tudo isso com muita determinação. É uma oportunidade que esperamos a vida toda. Eu e minhas rainha e princesa faremos um ótimo reinado. Niterói merece", disse seguro o novo rei.



O júri foi composto pelo Rei Momo do Rio entre 2014 e 2016, Wilson Neto, pela sambista e coreógrafa Clara Paixão, três vezes rainha do Carnaval, e pela passista Thai Rodrigues, empresária que viaja o mundo divulgando o samba. Todos disseram ter se divertido muito e agradeceram o convite da Prefeitura de Niterói.