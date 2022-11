Os agentes fizeram o resgate da cobra depois que os moradores ligaram para o 153. - Divulgação

Publicado 28/11/2022 07:08

Integrantes da Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói resgataram, na tarde deste sábado (26), em Maria Paula, uma cobra da espécie jiboia de cerca de 1,8 metros e 15 quilos. O animal estava no quintal de uma casa na Estrada Velha de Maricá e, segundo os moradores, tinha engolido um gato e estava iniciando o processo de digestão.

Os agentes fizeram o resgate da cobra, que estava em boas condições de saúde, e foi reintegrada ao seu habitat natural, na área de preservação do Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit).

O coordenador Renato Macedo orienta que ao se deparar com um animal silvestre, a recomendação é manter distância e ligar para o telefone 153, do Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói (Cisp).

“Já resgatamos muitas cobras, mas esta em especial, estava no processo de digestão. A digestão da jiboia é lenta, durando em média uma semana, e neste período ela fica imóvel, num estado de torpor. Mesmo assim, não é seguro que as pessoas se aproximem. O procedimento recomendado é acionar o Cisp 153”, explica Macedo. “Como a jiboia não é venenosa e estava saudável, fizemos a reintegração no mesmo dia. Quando a espécie é peçonhenta, levamos imediatamente para o Instituto Vital Brazil”.

Resgates de acordo com a espécie - Segundo a Prefeitura de Niterói, os agentes ambientais de Niterói são treinados para o resgate dos animais, e o procedimento é feito de acordo com cada espécie. Num primeiro momento, os animais passam por uma avaliação pela própria equipe de resgate e se não apresentarem nenhum tipo de ferimento ou precisarem de cuidados específicos, são reintegrados à unidade de conservação mais próxima.

"Já os que são capturados e apresentam algum tipo de ferimento são encaminhados para instituições como o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), que fica em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio; Econservation, empresa de estudos e projetos ambientais, Centro de Triagens de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica; ou Instituto Vital Brazil, quando é o caso de cobra venenosa", informa o poder público no texto.