Niterói: todo o material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos de investigação - Reprodução/Internet

Niterói: todo o material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos de investigaçãoReprodução/Internet

Publicado 14/11/2026 16:48

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de uma arma de fogo, equipamentos de comunicação e entorpecentes na manhã deste sábado (14), na Comunidade da Ciclovia, em Piratininga . A ação foi realizada por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), após informações repassadas por meio do Disque-Denúncia sobre a atuação de homens armados ligados ao tráfico de drogas na localidade.





De acordo com a corporação, os policiais foram acionados por volta das 6h30 para verificar as denúncias recebidas. A partir das informações levantadas, os agentes seguiram até a comunidade para realizar buscas e reforçar o patrulhamento na região.



Durante a operação, os militares localizaram um homem suspeito de envolvimento com a atividade criminosa. Com ele, foram encontrados uma pistola, três rádios transmissores e uma quantidade de drogas ainda não divulgada oficialmente pelas autoridades. Todo o material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos de investigação.



O suspeito recebeu voz de prisão no local e foi conduzido à delegacia responsável pela área, em Jurujuba, onde o caso foi apresentado para registro da ocorrência. A Polícia Civil dará sequência às investigações para apurar a origem do armamento, o destino dos entorpecentes e eventuais ligações do detido com organizações criminosas que atuam na comunidade. LEIA MAIS: Festival Beach Tennis movimenta a Prainha de Piratininga De acordo com a corporação, os policiais foram acionados por volta das 6h30 para verificar as denúncias recebidas. A partir das informações levantadas, os agentes seguiram até a comunidade para realizar buscas e reforçar o patrulhamento na região.Durante a operação, os militares localizaram um homem suspeito de envolvimento com a atividade criminosa. Com ele, foram encontrados uma pistola, três rádios transmissores e uma quantidade de drogas ainda não divulgada oficialmente pelas autoridades. Todo o material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos de investigação.O suspeito recebeu voz de prisão no local e foi conduzido à delegacia responsável pela área, em Jurujuba, onde o caso foi apresentado para registro da ocorrência. A Polícia Civil dará sequência às investigações para apurar a origem do armamento, o destino dos entorpecentes e eventuais ligações do detido com organizações criminosas que atuam na comunidade.

Material apreendido será periciado

Na unidade policial, os itens recolhidos passarão pelos procedimentos legais de perícia e catalogação. Os entorpecentes também serão submetidos à contagem oficial, etapa necessária para a conclusão do registro da ocorrência e para a definição dos enquadramentos criminais que poderão ser aplicados ao suspeito.



Até o fechamento desta reportagem, a identidade do homem preso não havia sido divulgada pelas autoridades. Da mesma forma, a quantidade exata de drogas apreendida ainda não havia sido informada oficialmente.



A Polícia Militar destacou que ações de patrulhamento e combate ao tráfico de drogas seguem sendo realizadas em diferentes pontos da região, com base em levantamentos de inteligência e informações fornecidas pela população. O apoio da comunidade por meio de canais de denúncia é considerado fundamental para o planejamento das operações e para o enfrentamento da criminalidade.



O caso permanece sob investigação, e novas informações poderão ser divulgadas após a conclusão dos procedimentos iniciais na delegacia e da análise do material apreendido.

Localizada em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, a comunidade da Ciclovia é uma das áreas residenciais mais conhecidas do bairro. Surgida a partir do crescimento urbano da região, a localidade reúne milhares de moradores e possui forte integração com o restante de Piratininga. Nas últimas décadas, a comunidade passou por transformações relacionadas à infraestrutura, mobilidade e serviços públicos. A área está próxima de importantes vias de acesso e da orla da laguna de Piratininga.