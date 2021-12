Nicole Vaz da Silva Alves, de 15 anos, desapareceu no dia 7 de dezembro - Divulgação/ 151DP

A Polícia Civil de Nova Friburgo divulgou as primeiras informações sobre o caso da adolescente Nicole Vaz da Silva Alves, de apenas 15 anos, que desapareceu no dia 7 deste mês, ao sair da escola, no distrito de Riograndina. De acordo com a delegacia, as investigação segue a hipótese de que a menina tenha sido sequestrada por uma quadrilha envolvida com crimes como prostituição e pedofilia e que ela teria sido levada de carro para a cidade de São Paulo.



A 151ª DP divulgou ainda a foto de um suspeito, um homem, aparentando cerca de 35 anos, que teria se passado por um adolescente de 16 anos e mantido um relacionamento pela internet com a vítima por cerca de 7 meses. O suspeito teria encontrado com a menina no dia do seu desaparecimento, sendo encontrado alguns rastros durante a investigação, como dados de um cartão de débito utilizado por ele, no nome de Adilson da Silva.

151ª DP divulgou a foto do suspeito, um homem, aparentando cerca de 35 anos Divulgação/ 151DP



Além de reunir imagens de câmeras de segurança no local onde a adolescente desapareceu, os investigadores da polícia civil também colheram depoimentos de diversas pessoas, que informaram que o suspeito pediu informações sobre a "melhor rota para São Paulo”.



A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar a encontrar Nicole seja fornecida à delegacia pelo telefone (22) 99292-1656. O anonimato é garantido.

