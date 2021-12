Unidades da Rede Municipal de Ensino de Nova Friburgo estão retornando com as aulas presenciais de forma gradual - Divulgação

Publicado 16/12/2021 23:55

A Secretaria de Educação de Nova Friburgo disponibilizou a listagem com a alocação das pré-matrículas para a rede municipal de ensino no ano letivo de 2022. A divulgação teve um atraso, por conta de um problema no sistema, mas a questão foi resolvida no mesmo dia.