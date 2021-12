Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 17/12/2021 20:42

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo recebeu 2.650 doses da Janssen. Com isso, o município dará continuidade na próxima semana a imunização com a dose reforço de toda a população com mais de 18 anos, que tomou a segunda dose até o dia 31 de agosto. além disso, as pessoas que receberam o imunizante, aplicado como dose única, também poderão tomar o reforço, conforme orientado pelo Ministério da Saúde.

A vacinação está prevista para acontecer na próxima quarta-feira (22/12). A Secretaria de Saúde ainda promoverá na segunda e terça-feira, 20 e 21 de dezembro, a aplicação da segunda dose da Pfizer para quem está com a dose aprazada, ou seja, marcada, e a repescagem de primeira aplicação para toda a população com mais de 12 anos.

Vale ressaltar que gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) não poderão receber o imunizante da Janssen, visto que não há recomendação. A vacinação de reforço deste público será feita com a Pfizer.