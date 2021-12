Capa de costela é opção para uma ceia de Natal econômica - Divulgação

Publicado 22/12/2021 17:51 | Atualizado 22/12/2021 17:53

Faltando poucos dias para o Natal, os moradores de Nova Iguaçu que ainda tem dúvidas sobre a ceia para celebração têm opções que vão desde quem deseja gastar um pouco mais ou para quem deseja economizar. E o melhor, tanto a ‘ceia ostentação’, quanto a ‘ceia econômica’, são igualmente saborosas.



Para os que desejam poupar, o chef iguaçuano Rodrigo Barros deu a dica de uma saborosa capa de costela com batata, ou matambre, um dos pratos que mais fazem sucesso no Churrasco do Rodrigo, que tem um gasto em torno de R$ 50 e serve bem uma família de quatro pessoas. A receita está no fim do texto.



“A origem do nome da peça bovina é espanhola, cujo colonizadores chamavam de ‘mata hambre’, que traduzido é ‘mata a fome’. A carne é consistente, se mantém firme quando amarrada e é ótima para rechear. Matambre é um pedaço de carne que se extrai dentre a pele e a costela do gado bovino. O matambre pode ser preparado de várias formas. A mais conhecida é o matambre enrolado, preparado típico da Argentina, Paraguay e Uruguai, que se consume principalmente na época natalina, no sul do país também se usa muito. Porém, é um corte pouco conhecido aqui no Rio de Janeiro. A dica é pedir para seu açougueiro tirar o corte”, afirmou Rodrigo.

Chefe Rodrigo aceita encomendas do Leitão Iguaçu para o Natal e Ano Novo - Divulgação

Já para quem pretende gastar um pouco mais e não quer passar muito tempo na cozinha, a opção é o Leitão Iguaçu do Chef Rodrigo. Capaz de servir uma família de 12 pessoas, é acompanhado por arroz, feijão tropeiro, farofa e aipim na manteiga. O preço é de R$ 490 e ainda é possível fazer encomendas pelo 986353091.



"Totalmente feito com ingredientes locais. A farinha para farofa e o feijão carioquinha são indústria (Granfino), que é da região e tem 70 anos, além de 95% dos funcionários são da região. A couve usada no feijão tropeiro também é da região, de agricultura familiar, o aipim é de Tinguá. A ideia é conseguir melhores produtos por perto da gente valorizando e incentivando o comércio local.O prato é muito saboroso e serve bem uma família grande. Preparamos ele com bastante antecedência e a entrega está garantida para o Natal e teremos para o ano novo também", disse.