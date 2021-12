Cestas básicas doadas pelo governo do estado - Divulgação

Publicado 22/12/2021 17:07

Moradores de Nova Iguaçu que tiveram prejuízos decorrentes das chuvas nos últimos dias receberam kits de cesta básica do governo estadual, nesta quarta-feira. Além de alimentos, os kits incluem material de higiene pessoal, além de água potável para consumo.

O anúncio foi feito pelo governador Claudio Castro, que garantiu que o executivo está acompanhando a situação na Baixada Fluminense após as fortes chuvas que tem ocorrido nos últimos dias.

“O que mais essas famílias precisam agora é de apoio para começar a reconstruir suas vidas. O Governo do Estado está acompanhando de perto a situação dos danos provocados nos municípios e em contato com as prefeituras para atender as necessidades das cidades e da população”, afirmou.

O secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal, ressaltou que o Estado está atuando em parceria com a Prefeitura através da secretaria responsável pela assistência social.

“O Governo do Estado está de prontidão e à disposição das prefeituras, trabalhando em parceria, para mitigar os impactos das chuvas sobre a população. Temos a previsão de um verão mais chuvoso e estamos atentos e monitorando os municípios para poder atender eventuais demandas com prontidão”, disse.