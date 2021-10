A Destemida serve uma gostosura de 80cm e 3,75kg: vai encarar? - fotos DE DIVULGAÇÃO

Publicado 28/10/2021 15:30

Na contramão da crise econômica que tem diminuído investimentos e fechado muitos comércios médios e pequenos, a cidade de Nova Iguaçu tem visto a abertura de novos negócios, mesmo em meio à pandemia que prejudicou a economia desde o ano passado. O setor de gastronomia é um dos mais pulsantes desse movimento, que levou a criação de novas oportunidades na cidade.



O Chef Rodrigo Barros é um desses investidores. Nesta semana, o seu restaurante, Churrasco do Rodrigo, completa um ano em funcionamento no bairro Alvarez, e os resultados foram melhores do que o esperado. Natural do município, ele afirma acreditar no potencial da cidade para novos investimentos.



“O Primeiro ano aqui em Nova Iguaçu realmente superou todas minhas expectativas. Mesmo em momentos delicados onde tivemos que fechar as portas, devido à fase crítica da pandemia, e seguindo todas as orientações passadas pelos órgãos competentes. Conseguimos dar a volta por cima e se consolidar. Sempre acreditei no potencial da cidade, e como a ideia de fazer um churrasco no varal era uma novidade, não tive dúvida que daria certo e seria um sucesso. Estou sempre pensando em novo investimento na cidade.

Eu acredito no potencial da cidade de Nova Iguaçu”, disse.



Empresário Leandro Brandes abriu novo negócio em Nova Iguaçu durante a pandemia e agora está expandindo. - Divulgação.



Quem também investiu em gastronomia no município e se deu bem foi o empresário Leandro Brandes. Dono da Pizzaria Destemida, que vende a maior fatia de pizza do Brasil, ele viu o negócio decolar e já está expandindo. Em dezembro, ele abre uma nova filial do restaurante no shopping Uptown, na Barra da Tijuca, outra em Nova Friburgo, e não descarta mais unidades na Baixada.



“Iniciamos as nossas operações em meio uma pandemia que assola o mundo. Escolhemos Nova Iguaçu porque através dos nossos indicadores, que apontavam a cidade com um grande potencial. Temos um plano de expansão franquear nas cidades vizinhas como Queimados, Nilópolis, São João de Meriti e Caxias. Investir em meio à crise da pandemia é para Destemidos”, afirmou Leandro.



O assessor de desenvolvimento econômico, trabalho e turismo de Nova Iguaçu, Mario Lopes, destaca a capacidade de captar investimentos do município em meio à crise e atribui os números a gestão fiscal do governo, que permite uma proximidade maior entre os empresários e a Prefeitura. De acordo com ele, a cidade atualmente é a mais atrativa da Baixada Fluminense para novos investidores.



"A excelente localização, às margens de grandes rodovias, favorece o investimento. Nós temos uma grande rede hoteleira, uma excelente rede de gastronomia. Nós temos todos os serviços que uma cidade necessita para atração dos investidores. Temos um comércio de rua pujante, com circulação de cerca de 150 mil pessoas por dia. Programas como o Segurança Presente e o Proeis diminuíram os índices de criminalidade. Nova Iguaçu hoje se consolida com a mais atrativa das cidades da Baixada Fluminense para investimento. Recentemente fomos agraciados com prêmio pela gestão fiscal, e essa excelência faz com que o empresário se sinta mais confortável para investir na cidade. Aqui ele tem livre acesso a todos os setores da Prefeitura, o que facilita até para abertura de empresa", disse Lopes.