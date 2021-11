Policiais impediram roubo de veículo e prenderam criminosos em Nova Iguaçu. - Divulgação

Publicado 05/11/2021 23:05

Policiais militares impediram um roubo de carro no fim da tarde desta sexta-feira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Após troca de tiros no meio do trânsito na cidade, os agentes conseguiram prender os quatros suspeitos e recuperar o veículo.

A ação ocorreu quando policiais em patrulhamento perceberam a movimentação de criminosos ao entrarem em um veículo SUV e furarem um sinal vermelho, na região do Centro. Eles abordaram o veículo na altura do viaduto da Rua Doutor Barros Junior, quando tiros foram disparados de dentro do veículo.

Após cerco, os agentes conseguiram deter os criminosos. Com eles foram apreendidas uma pistola, munição e aparelhos celulares. Todos foram levados para a delegacia do centro, onde a ocorrência foi registrada.

Em outra ação da Polícia Militar em Nova Iguaçu, agentes foram acionados para a Estrada Santa Rita, onde bandidos estariam tentando instalar barricadas para impedir a circulação na região. Com a chegada da viatura, os suspeitos fugiram e o material que seria utilizado foi recolhido.