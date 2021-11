Prefeito Rogério Lisboa participou da entrega de uniformes e material escolar aos alunos. - Divulgação/PMNI

Publicado 05/11/2021 21:42

Alunos da rede pública de Nova Iguaçu já estão utilizando os novos uniformes e material escolar distribuídos pela Prefeitura nesta semana. Os uniformes são compostos camisetas, short-saia ou bermuda, meia e tênis, enquanto os kits escolares possuem caderno, calculadora, cola, lápis de cor, lápis, régua, tesoura, apontador, massa de modelar, caneta, tinta guache, pincel, agenda escolar, entre outros itens, de acordo com o ano de escolaridade.

O prefeito Rogério Lisboa participou ativamente da entrega, comparecendo em algumas unidades de ensino. Além da entrega de todo material, ele ressaltou as reformas em unidades da rede e afirmou que pretende climatizar as escolas do município até o fim do próximo ano.

“Só em poder retornar às salas de aula já dá uma satisfação muito grande, mesmo sabendo que será um período curto. Não queríamos esperar o próximo ano para entregar o material e o uniforme. Resolvemos antecipar para eles estarem familiarizados com o material didático. Além disso, temos uma rede com 143 escolas e algumas estavam deterioradas. Estamos fazendo reformas e iremos climatizar todas as unidades em 2022”, disse.

Aluna da Escola Municipal Rubens Falcão, no bairro de Santa Eugênia, Yasmin Vitória Guimarães da Silva, de 9 anos, era só alegria quando entrou na sala de aula. Estudante do terceiro ano do Ensino Fundamental, ela comemorou a volta às atividades presenciais nesta quarta-feira, após mais de 19 meses afastada dos colegas de classe, e ficou feliz ao receber, hoje, o novo uniforme e o kit escolar para o ano que vem.



“Até chorei quando soube que ganharia o uniforme novo. Meu short-saia está novinho. Se deixar nem vou tirar em casa. Adorei também a cola colorida, além do caderno. Tomara que essa pandemia acabe logo para ver a sala cheia novamente”, pediu a menina.



O estudante Luiz Otávio da Silva Fernandes, de 9 anos, também da Escola Rubens Falcão, teve a mesma reação de Yasmin. Segundo a mãe, Daniele da Silva Batista, o filho pediu para não estudar mais casa com a volta às aulas presenciais principalmente quando soube que todos iriam retornar e ganhar roupa nova.



“Dá até gosto de estudar com este novo uniforme. Meu filho, quando soube que ganharia a roupa, pediu na hora para voltar à sala de aula. E o último uniforme estava pequeno, porque ficou dois anos estudando em casa por causa da pandemia. O aluno fica incentivado até para melhorar a nota”, acredita a dona de casa.