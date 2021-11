Alunos da rede de Nova Iguaçu receberam uniformes e material escolar - Divulgação

Alunos da rede de Nova Iguaçu receberam uniformes e material escolarDivulgação

Publicado 04/11/2021 17:50 | Atualizado 04/11/2021 17:51

Com o retorno às aulas presenciais no município, a Prefeitura de Nova Iguaçu iniciou a entrega dos novos uniformes e material didático para os 66 mil alunos da rede municipal de ensino. A distribuição será feita para as 143 unidades escolares.



Para os alunos do primeiro segmento serão entregues camisetas, short-saia ou bermuda, meia e tênis. Os estudantes do segundo segmento receberão o mesmo material, exceto a bermuda ou short saia.



Além do uniforme, os alunos receberão o kit escolar, com caderno, lápis, apontador, calculadora, cola, lápis de cor, régua, tesoura, massa de modelar, caneta, tinta guache, pincel, agenda escolar, entre outros. Vale ressaltar, que os estudantes receberão os kits de acordo com seu ano de escolaridade.



Nesta semana, 121 unidades já retomaram as atividades. Outras 20 estão em fase final de obras e recebem os alunos na próxima segunda-feira (8). Duas escolas, a Prof. Amazor Vieira Borges e Dr. Ruy Berçot de Mattos, por estarem passando por reformas mais amplas, como construção de cobertura de quadra esportiva, só terão aulas no início de 2022.



A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) adotou uma série de medidas que permitiu a retomada das aulas de forma segura para estudantes e profissionais da educação. Foram seguidas todas as recomendações necessárias para evitar a disseminação do novo coronavírus.



Quem retornou às aulas presenciais só entrou nas escolas após ter a temperatura corporal verificada por termômetros digitais. Cada uma das unidades recebeu novos bebedouros, agora com torneira. Os alunos e profissionais da educação estão ganhando squeezes para poder beber água. Para isso, foram adquiridas mais de 65 mil unidades.