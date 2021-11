Ação na comunidade do Buraco do Boi terminou com apreensão de fuzil 762. - Divulgação

Publicado 03/11/2021 20:57

Policiais militares do 20° Batalhão apreenderam, nesta quarta-feira, um fuzil modelo 762 em uma operação de combate ao tráfico de drogas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ação ocorreu na comunidade do Buraco do Boi, uma das mais violentas do município.

A operação ocorreu após investigação do serviço reservado da unidade. Os agentes foram para a comunidade e, após incursão, apreenderam a arma e também granadas, rádios transmissores e uma grande quantidade de drogas. Os criminosos, após serem cercados, fugiram e deixaram todo material para trás.

Todo o material apreendido foi, posteriormente, levado para a delegacia do Centro de Nova Iguaçu, onde o caso foi registrado.