Alunas celebram retorno às aulas presenciais em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.Divulgação/PMNI

Publicado 03/11/2021 20:38

A quarta-feira marcou a volta dos alunos da rede municipal de Nova Iguaçu, que estavam com atividades presenciais interrompidas desde março de 2020, em função da pandemia da Covid-19. Além das unidades reabertas neste primeiro momento, mais vinte unidades de ensino estão recebendo pequenas benfeitorias e reabrirão na próxima segunda-feira (8), enquanto outras duas passam por obras mais completas e serão entregues até março de 2022. Até lá, os estudantes seguirão tendo acesso às atividades remotas.

Os alunos estavam empolgados com o retorno às atividades. Eles puderam se reencontrar com os colegas de turma e os professores após quase um ano e oito meses afastados. Alunas do 5º ano da Escola Municipal Rubens Falcão, em Santa Eugênia, as gêmeas Caroline e Jéssica da Conceição Souza, de 10 anos, comemoraram a volta às aulas presenciais. Apesar da pouca idade, elas entendem a gravidade da situação vivida no planeta por causa do coronavírus e admitem que tiveram receio de retornar à escola, mas garantem que se sentiram mais seguras ao entrar na escola.

“É muito legal estar de volta depois de quase dois anos longe daqui. Eu adorei os cuidados. Tem ‘X’ marcados no chão e nas cadeiras para indicar a distância que temos que manter dos colegas, tem álcool gel. É bom saber que estamos em um lugar seguro e prevenido”, disse Caroline.

Jéssica, por sua vez, disse que gostou da experiência do ensino remoto, mas afirmou que prefere estar em sala de aula. Neste retorno, ela lamentou somente não poder ter contato físico com os amigos.

“A gente estudava em casa, mas às vezes tinha algo que tirava a concentração, como a TV, ou então dependíamos do responsável estar disponível para ensinar o dever. Estar aqui é muito melhor para tirar as dúvidas diretamente com a professora. Só fiquei triste por não poder abraçar e apertar as mãos dos colegas, mas agradeço por estar aqui”, conta a gêmea.

O sentimento de gratidão é não somente dos alunos, mas também dos responsáveis. Maria Aparecida Souza, de 70 anos, é bisavó da pequena Maria Alicia, de 9 anos, estudante do 3º ano da E. M. Rubens Falcão. Ela perdeu o esposo para a Covid-19 e acredita que a Prefeitura de Nova Iguaçu tenha decidido pelo retorno às aulas presenciais no momento certo.

“A doença ainda está aí, precisamos nos cuidar, mas hoje me sinto segura em sair de casa e levar minha bisneta para a escola. Ter saúde para poder trazer a Maria Alicia é muito bom e motivo de gratidão”, afirmou.