Prefeitura de Nova Iguaçu prorroga prazo para isenção de IPTU atrasado. - Divulgação/PMNI

Prefeitura de Nova Iguaçu prorroga prazo para isenção de IPTU atrasado.Divulgação/PMNI

Publicado 03/11/2021 19:29

A Prefeitura de Nova Iguaçu prorrogou até o fim deste ano o prazo de renovação da isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) vencido em 2020 e 2021. O adiamento se deve ao grande número de beneficiários que tiveram dificuldade em comparecer presencialmente à Prefeitura por causa da pandemia.

Pessoas acima de 60 anos, deficientes físicos e ex-combatentes com renda menor ou igual a dois salários mínimos, que possuam um único imóvel e nele resida têm direito à isenção do IPTU.

Os interessados deverão formalizar a solicitação na Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças em formulário próprio. Também devem apresentar cópia do comprovante de residência, RG e CPF do requerente, procurador ou representante legal, comprovante de propriedade, escritura de compra e venda e auto de emissão em posse ou qualquer outro documento que comprove que o requerente é o responsável pelo pagamento do IPTU do imóvel.



O contribuinte também deverá levar cópia do comprovante de rendimentos; do comprovante da condição de ex-combatente (caso seja necessário), laudo médico que comprove que o requerente é portador de deficiência física ou mental, comprovante de que possui um único imóvel, que pode ser obtido na Central de atendimento no momento do requerimento, além de ficha de lançamento do IPTU do imóvel em questão.