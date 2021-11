Ciee tem vagas nesta semana para estudantes de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. - Divulgação/CIEE

Ciee tem vagas nesta semana para estudantes de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.Divulgação/CIEE

Publicado 02/11/2021 14:41

Estudantes dos ensinos médio e superior de Nova Iguaçu tem 186 vagas de estágio e jovem aprendiz disponíveis nesta semana no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Dessas vagas, 90 são para o ensino médio e outras 96 para o ensino superior. Também há vagas para pessoas com deficiência.

Para o ensino médio, as vagas estão divididas por: – Aprendiz (49), ensino médio (31), técnico em Administração (8), técnico em Eletrônica (1) e técnico em Química (1).

Já para o ensino superior, a divisão é a seguinte: Administração (36), Arquivologia (1), Ciências Contábeis (4), Comunicação Social (6), Design (2), Direito (23), Educação (3), Engenharia (7), Informática (3), Marketing (8) Saúde (2) e Serviço Social (2).

Por causa da pandemia da Covid-19, as inscrições e todo processo seletivo são feitos online, por meio do portal do CIEE. Para as vagas PCD, os candidatos devem devem enviar currículo para o e-mail [email protected]