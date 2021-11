Nova Iguaçu receberá investimentos na rede de fornecimento de água e esgoto. - Foto: Divulgação.

Publicado 02/11/2021 12:41

Nova concessionária dos serviços de Água e Esgoto de Nova Iguaçu, a Águas do Rio iniciou as atividades nesta semana. O município está inserido na superintendência ‘Baixada 2’, que atende cerca de 3,5 milhões de pessoas. Diretor da região, Luiz Fabbriani reafirmou que a empresa fará obras de melhoria da rede.

“Todas as cidades onde estamos presentes estão sendo contempladas. São obras de recuperação e reativação de reservatórios, ampliação de redes de água, instalação de bombas e boosters, que aumentam a pressão na rede de distribuição, contribuindo para que a água chegue com mais facilidade aos pontos mais altos e distantes. Nossas equipes já estão nas ruas para construir uma nova história para a Baixada”, disse.

Os moradores, por sua vez, estão ansiosos pelas melhorias. O líder comunitário Edemilson Assis, sempre teve problemas com a falta de água. “Na minha rua, não cai um pingo d’água há pelo menos uns dois anos, sendo necessário o uso de carros-pipas. Nós todos aqui do bairro estamos esperançosos com as melhorias que serão trazidas pela Águas do Rio. Quando aparece uma oportunidade assim, tem que acreditar”, afirmou.