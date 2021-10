Prefeitura de Nova Iguaí abriu 200 vagas em curso preparatório gratuito. - Divulgação/PMNI

Publicado 29/10/2021 14:36

Apesar da retomada das aulas presenciais na rede municipal de ensino de Nova Iguaçu, a Prefeitura garantiu que vai pagar até o fim desse ano o auxílio-alimentação adotado durante a pandemia para as famílias dos estudantes. Até o momento já foram pagas 15 parcelas do benefício e com mais dois garantidos até o fim do ano, serão 17 rodadas ao todo para os mais de 66 mil alunos da rede.

O auxílio foi adotado no ano passado, com o fechamento das escolas devido a pandemia da Covid-19. Ciente de que muitas crianças têm na escola a única refeição do dia, o município no primeiro mês forneceu ajuda por meio de doação de cestas básicas. Em seguida, foi adotado o cartão-alimentação. Com ele, as famílias podem fazer compras dos itens das cestas de acordo com a necessidade.



Outro serviço que continuará sendo realizado é a busca ativa. Ela teve início no fim do ano passado com o objetivo de trazer de volta às atividades educacionais os alunos que não tiveram qualquer acesso ao ensino à distância e ao auxílio-alimentação. De acordo com levantamento feito pela Secretaria Municipal de Ensino, cerca de 6 mil alunos não foram alcançados em 2020. Neste ano, graças ao trabalho feito pelas orientadoras educacionais, equipe técnica diretiva em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, este número caiu para cerca de dois mil estudantes. O objetivo é reduzir ainda mais com a reabertura das escolas.



Desde que as aulas presenciais foram interrompidas, em março de 2020, a Secretaria Municipal de Educação vem desenvolvendo atividades remotas para que os alunos possam continuar estudando. Neste período, os estudantes tiveram acesso às plataformas Escola Mais, Conecturma e Escribo Play. Além disso, as redes sociais foram utilizadas frequentemente para a divulgação de conteúdo e troca de informações entre escolas, alunos e responsáveis. As apostilas pedagógicas impressas também foram distribuídas para que os estudantes pudessem fazer exercícios em casa.



Com a retomada das aulas presenciais, uma das primeiras tarefas dos professores será fazer a chamada avaliação diagnóstica. Esta será uma forma de avaliar o nível de aprendizado de cada aluno neste regresso. Feito isso, os estudantes serão submetidos aos módulos de aprendizagem, com o objetivo de nivelar toda a turma.