Reunião aconteceu na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Nova Iguaçu. - Divulgação

Publicado 28/10/2021 20:49

Polícia Militar e empresário de Nova Iguaçu se reuniram nesta quinta-feira para alinhas ações e estabelecer um planejamento estratégico e coordenado para elevar o nível de segurança no município em razão do movimento esperado para as compras de fim de ano na região.

O encontro ocorreu na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Iguaçu e contou com a participação do tenente-coronel Angelo Barbosa, comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar, do presidente do CDL, Cláudio Rosemberg, e outros empresários.

O tenente-coronel Angelo destacou o objetivo de impedir que os criminosos possam atuar nesses dias em que há uma atividade comercial mais intensa na região e um elevado número de cidadãos de bem transitando pela cidade. Já a CDL informou que prestará u auxílio necessário para ajudar nas ações da PM.