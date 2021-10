Moradoras participaram de ações do Outubro Rosa na base do Segurança PResente em Austin. - Divulgação

Publicado 28/10/2021 20:06

A base do programa Segurança Presente, em Austin, Nova Iguaçu foi sede de um evento em alusão ao ‘Outubro Rosa’, mês de conscientização das mulheres e da sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e o câncer de colo do útero.

Moradoras da região participaram de atividades recreativas e palestras educativas, com orientações médicas a respeito da prevenção das doenças. Houve também bate-papo com psicólogas sobre como encarar a doença e evitar que a mesma leve a depressão.

A psicóloga Daniella Cristina, que atua em projetos desenvolvidos em Nova Iguaçu, ressaltou a importância do evento, e detalhou o que foi conversado com as participantes.

“Conversamos com todas sobre a origem do Outubro Rosa e a importância da conscientização para prevenção, que esses tipos de câncer são mais comuns do que se imagina e o grande número de vítimas no Brasil, mas que o mesmo pode ser prevenido e evitado, desde que detectado na fase inicial e submetido a tratamento”, afirmou.