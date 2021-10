Prefeitura de Nova Iguaçu abriu vaga para estudantes cotistas de universidades públicas. - Divulgação

Publicado 28/10/2021 20:34

O prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, divulgou que as aulas presenciais nas escolas do município retornam a partir da próxima quarta-feira, dia 3 de novembro. As atividades presenciais na educação municipal foram interrompidas março de 2020 por causa da pandemia. A Secretaria Municipal de Educação garantiu adotar uma série de medidas que permitirão a retomada das atividades de forma segura para estudantes e profissionais da educação.

Neste primeiro momento, a Secretaria optou pelo ensino híbrido. Os alunos serão divididos em dois grupos que irão se revezar semanalmente entre aulas presenciais e ensino à distância. Os responsáveis, no entanto, terão o direito de escolher se o aluno voltará às aulas presenciais ou se ele permanecerá somente nas atividades remotas. Desde setembro o governo vem distribuindo termo de responsabilidade em que o responsável pelo aluno irá manifestar sua opção.



Quem retornar às aulas presenciais só entrará nas escolas após ter a temperatura corporal verificada por termômetros digitais. Cada uma delas já recebeu novos bebedouros, agora com torneira. Os alunos e profissionais da educação ganharão squeezers para poder beber água. Para isso, foram adquiridas mais de 74 mil unidades.



O uso de máscara será obrigatório dentro das unidades. Profissionais e estudantes receberão um total de 307.316 máscaras em tecido duplo, 100% algodão. Os funcionários usarão também máscaras de proteção facial. Os professores contarão ainda com amplificadores profissionais portáteis, que permitirão a comunicação com os alunos mantendo o devido distanciamento, mas sem que a voz seja abafada pelos equipamentos de proteção. Foram adquiridos 1.382 aparelhos.



A Secretaria Municipal de Educação também investiu na compra de grande quantidade de álcool em gel, que ficará disponível em dispensers em cada uma das salas de aula. Além disso, foram adquiridos pulverizadores manuais e de compressão, que serão utilizados constantemente na desinfecção de equipamentos de uso coletivo, como mesas, cadeiras e bebedouros.