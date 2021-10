Nova Iguaçu inicia dose de reforço em imunossuprimidos nesta quarta-feira. - Divulgação / PMNI

Nova Iguaçu inicia dose de reforço em imunossuprimidos nesta quarta-feira.Divulgação / PMNI

Publicado 28/10/2021 20:49

A Prefeitura de Nova Iguaçu não fará vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira no município. O motivo é o ponto facultativo adotado em virtude do feriado pelo Dia do Servidor Público. Com isso, a imunização retorna normalmente no sábado.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que as pessoas cujo dia agendado para retorno de segunda dose ou para dose de reforço seja esta sexta-feira, não precisam se preocupar. No sábado, ela pode procurar qualquer um dos os 24 postos da cidade, que estarão vacinando normalmente.

A lista completa com os pertencentes aos grupos de vacinação, documentos que devem ser apresentados para a imunização, os endereços dos 24 pontos de vacinação contra a Covid-19 e o calendário de imunização estão em: www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario