Rodoviária de Nova Iguaçu recebe nesta semana ação de conscientização sobre a saúde no trânsito. - Divulgação / Rio Terminais

Rodoviária de Nova Iguaçu recebe nesta semana ação de conscientização sobre a saúde no trânsito.Divulgação / Rio Terminais

Publicado 29/10/2021 21:39

Fiscais do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) realizaram operação no Terminal de Nova Iguaçu, com objetivo de verificar o cumprimento das normas sanitárias pelas empresas de ônibus que operam na Baixada Fluminense. A ação foi demandada pelo Ministério Público e denúncias na Ouvidoria do Detro-RJ.Durante a operação, além do cumprimento das normas sanitárias, que resultaram em autuações por ausência de álcool em gel e uma por motorista sem máscara, os agentes verificaram outras questões como documentação e estado de conservação dos veículos.A população pode denunciar irregularidades no transporte intermunicipal na Ouvidoria do Detro (pelo e-mail [email protected] ) ou WhatsApp "Fale Detro" (21 - 98596-8545). Além das ações de inteligência, as informações ajudam a nortear as ações de fiscalização.